< sekcia Regióny
Dielnička v Kammerhofe prechádza rekonštrukciou
Na opätovné otvorenie priestorov sa môžu návštevníci tešiť hneď po skončení prác, a to v prvých januárových dňoch budúceho roka.
Autor TASR
Banská Štiavnica 17. decembra (TASR) - Dielnička v banskoštiavnickom Kammerhofe prechádza rekonštrukciou. Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici informovalo, že hlavnou zmenou je výmena starých okien.
Múzeum uviedlo, že výmenu okien realizuje z viacerých dôvodov. Prioritne týmto spôsobom zvýši pohodlie návštevníkov a zamestnancov týchto obľúbených priestorov, no zároveň vďaka zníženiu úniku tepla ušetrí v budúcnosti náklady na energie.
Na opätovné otvorenie priestorov sa môžu návštevníci tešiť hneď po skončení prác, a to v prvých januárových dňoch budúceho roka.
Múzeum uviedlo, že výmenu okien realizuje z viacerých dôvodov. Prioritne týmto spôsobom zvýši pohodlie návštevníkov a zamestnancov týchto obľúbených priestorov, no zároveň vďaka zníženiu úniku tepla ušetrí v budúcnosti náklady na energie.
Na opätovné otvorenie priestorov sa môžu návštevníci tešiť hneď po skončení prác, a to v prvých januárových dňoch budúceho roka.