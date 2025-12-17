Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
Dielnička v Kammerhofe prechádza rekonštrukciou

Na snímke nádvorie Kammerhofu v Banskej Štiavnici. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Na opätovné otvorenie priestorov sa môžu návštevníci tešiť hneď po skončení prác, a to v prvých januárových dňoch budúceho roka.

Autor TASR
Banská Štiavnica 17. decembra (TASR) - Dielnička v banskoštiavnickom Kammerhofe prechádza rekonštrukciou. Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici informovalo, že hlavnou zmenou je výmena starých okien.

Múzeum uviedlo, že výmenu okien realizuje z viacerých dôvodov. Prioritne týmto spôsobom zvýši pohodlie návštevníkov a zamestnancov týchto obľúbených priestorov, no zároveň vďaka zníženiu úniku tepla ušetrí v budúcnosti náklady na energie.

Na opätovné otvorenie priestorov sa môžu návštevníci tešiť hneď po skončení prác, a to v prvých januárových dňoch budúceho roka.
