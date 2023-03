Dielo Martina Činovského možno spoznať v piešťanskom Dome umenia

Piešťany 4. marca (TASR) – Životnému jubileu je venovaná výstava slovenského výtvarníka, grafika, rytca Martina Činovského. Výstavu s názvom LXX otvorili v Dome umenia (DU) v Piešťanoch v piatok (3.3.) len niekoľko dní pred jeho 70. narodeninami. Piešťanskému auditóriu, milovníkom výtvarného umenia i filatelie sa predstavuje poštovou grafikou a voľnou tvorbou. Informovala o tom Beata Bučková z DU.



Kurátorom výstavy, ktorá potrvá vo výstavnej sieni DU do 2. apríla, je Ľuboslav Moza. Uviedol, že známková, grafická a rytecká tvorba autora je tematicky a námetovo bohatá, stvárňuje významné celospoločenské témy. Oveľa obsiahlejšia, i keď menej často prezentovaná, je jeho tvorba ilustračná, voľná grafická a maliarska, stvárňujúca bytostne osobné a literárne orientované témy. A to v podobe, ktorá nie je viazaná na obmedzujúce technologicko-realizačné podmienky známkovej tvorby.



"Dáva väčší priestor pre tvorivosť, imagináciu, fantáziu, rozlet, vyjadrenie emócií, odpútanie sa od reality, nazretie do sféry´iných svetov´," doplnil kurátor. Podľa neho nie rozsiahly štatistický výpočet, ale najmä výtvarná úroveň prác robí z Martina Činovského osobnosť grafickej tvorby, vyhranenú osobnosť maloformátovej grafiky s veľkolepým umeleckým dosahom.



Umelec je niekoľkonásobným nositeľom Ceny ministra kultúry za známkovú tvorbu, získal mnohé medzinárodné ocenenia. Je držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky mu udelil Cenu za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania. V roku 1993 vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, je známy aj ako autor ryteckých portrétov prezidentov Slovenska.