Dieťa v Seredi má žltačku, nakazilo sa pravdepodobne v Turecku

Sereď 20. júna (TASR) - Dieťa navštevujúce Materskú školu (MŠ) Ul. Komenského v Seredi má potvrdené ochorenie na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Pravdepodobne sa nakazilo na dovolenke v Turecku. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Galante prijal v tejto súvislosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia. TASR to potvrdila tamojšia regionálna hygienička Iveta Šuleková.



„Ide o importované ochorenie, dieťa absolvovalo spoločnú dovolenku so starou mamou v Turecku, kde došlo s najväčšou pravdepodobnosťou k nákaze. Ochorela aj stará mama dieťaťa,“ priblížila Šuleková s tým, že u ostatných rodinných príslušníkov dieťaťa dosiaľ nebolo potvrdené ochorenie.



RÚVZ Galanta vydal 16. júna vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v MŠ na Komenského ulici v Seredi.



Zamestnanci a osoby navštevujúce materskú školu sa museli podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára. Lekársky dohľad v ohnisku zahŕňa anamnestické, klinické a laboratórne vyšetrenia osôb podozrivých z nákazy. Priebežné klinické anamnestické vyšetrenia sa budú vykonávať v sedem- až desaťdňových intervaloch po dobu 50 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na VHA (13. 6.). Podľa pokynov ošetrujúceho lekára sa musia čo najskôr podrobiť aj očkovaniu proti VHA.