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DIEŤA UVÄZNENÉ V HORÚCOM AUTE: Na mieste musela zasahovať polícia
Počas letných dní sa interiér zaparkovaného vozidla prehrieva v priebehu niekoľkých minút na život ohrozujúce teploty.
Autor TASR
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Veľký Krtíš 1. augusta (TASR) - Policajtov vo Veľkom Krtíši privolali v sobotu okolo obeda k uzamknutému vozidlu, v ktorom sa nachádzalo maloleté dieťa. Zostalo v ňom uväznené desať až 15 minút. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
„Podľa informácií prítomných osôb odovzdal príbuzný dieťaťu kľúče od vozidla a to následne aktivovalo centrálne zamykanie a zostalo vo vozidle uzamknuté. Keďže ho nebolo možné dostať z auta iným spôsobom a vzniklo riziko ohrozenia jeho života a zdravia, majiteľ vozidla udelil policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila,“ uviedla Žabková.
Podľa nej by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas letných dní sa interiér zaparkovaného vozidla prehrieva v priebehu niekoľkých minút na život ohrozujúce teploty. Aj krátka chvíľa môže mať vážne následky.
„Podľa informácií prítomných osôb odovzdal príbuzný dieťaťu kľúče od vozidla a to následne aktivovalo centrálne zamykanie a zostalo vo vozidle uzamknuté. Keďže ho nebolo možné dostať z auta iným spôsobom a vzniklo riziko ohrozenia jeho života a zdravia, majiteľ vozidla udelil policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila,“ uviedla Žabková.
Podľa nej by mal byť tento prípad varovaním, že pri deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Počas letných dní sa interiér zaparkovaného vozidla prehrieva v priebehu niekoľkých minút na život ohrozujúce teploty. Aj krátka chvíľa môže mať vážne následky.