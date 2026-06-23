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Dieťa z nedeľnej nehody v Petržalke je v starostlivosti lekárov

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví.

Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Jedenásťročné dieťa, ktoré po nedeľnej (21. 6.) nehode v bratislavskej Petržalke previezli z ťažkými zraneniami do nemocnice, je naďalej v starostlivosti lekárov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Dana Kamenická.

Dieťa je v starostlivosti lekárov a zdravotníkov Národného ústavu detských chorôb, ktorí robia maximum a všetko preto, aby dostalo kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla pre TASR Kamenická.

Polícia vyšetruje okolnosti nedeľnej nočnej nehody v bratislavskej Petržalke. Na parkovisku na Osuského ulici došlo k zrážke auta a dvoch osôb. Tie boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice. Jedna z nich v nemocnici zraneniam podľahla. Slovenský lukostrelecký zväz pre TASR uviedol, že tragicky zahynúť mala slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková.

Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. Vyšetrovanie má na starosti odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.
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