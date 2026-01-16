< sekcia Regióny
Digitálna mapa na Trenčianskom hrade priblíži rod Ilešháziovcov
Aktivity v rámci projektu Potulky panstvom Ilešháziovcov realizuje Trenčianske múzeum v úzkej spolupráci s Múzeom regiónu Valašsko vo Vsetíne, ktoré je hlavným českým partnerom.
Autor TASR
Trenčín 16. januára (TASR) - Historické dedičstvo rodu Ilešháziovcov po novom návštevníkom sprístupní na Trenčianskom hrade digitálna mapa a bádateľňa. Oba prvky sú súčasťou nového medzinárodného projektu Potulky panstvom Ilešháziovcov, ktorý Trenčianske múzeum v Trenčíne realizuje v rámci Fondu malých projektov Programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027. TASR o tom v piatok informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea Katarína Špačková.
„Hlavným cieľom projektu je sprístupniť historické pramene prostredníctvom digitálnych nástrojov. Široká verejnosť tak získa možnosť preskúmať dejiny panstva Ilešháziovcov a prehĺbiť tak svoje poznatky o tomto významnom šľachtickom rode, ktorý formoval dejiny trenčianskeho regiónu viac než dve storočia,“ priblížila Špačková.
Na Trenčianskom hrade podľa nej v rámci projektu pribudla digitálna mapa panstva Ilešháziovcov a digitálna bádateľňa, ktoré zobrazujú najvýznamnejšie lokality spojené s rodom a poskytujú prístup k bádateľským zdrojom z oblasti histórie, archeológie, etnografie, zoológie a kunsthistórie. Umožňujú tiež verejnosti aj odborníkom jednoduchšie skúmať digitálne spracované zbierky a historické tlače.
„Projekt približuje návštevníkom zaujímavú a rozsiahlu históriu panstva prostredníctvom moderných digitálnych nástrojov. Ide o významný krok vpred v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva nášho regiónu,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.
Aktivity v rámci projektu Potulky panstvom Ilešháziovcov realizuje Trenčianske múzeum v úzkej spolupráci s Múzeom regiónu Valašsko vo Vsetíne, ktoré je hlavným českým partnerom. „Partnerstvo vychádza zo spoločnej histórie a geografickej prepojenosti regiónov, ktoré boli v minulosti súčasťou panstva Ilešháziovcov,“ ozrejmila Špačková.
Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je správcom Fondu malých projektov na slovenskej strane, projekt nielen odborným spôsobom zastrešuje, ale aj finančne podporuje. Z celkových nákladov projektu 54.000 eur uhrádza 4320 eur, ostatné náklady sú hradené zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo forme nenávratného finančného príspevku. „Projekt zvýši atraktivitu kultúrneho dedičstva regiónu a umožní ľuďom na oboch stranách hranice lepšie porozumieť spoločným dejinám. Moderné digitálne výstupy budú slúžiť návštevníkom Trenčianskeho hradu, školám a študentom, odborníkom na regionálne dejiny a turistom hľadajúcim nové kultúrne zážitky,“ dodala Špačková.
„Hlavným cieľom projektu je sprístupniť historické pramene prostredníctvom digitálnych nástrojov. Široká verejnosť tak získa možnosť preskúmať dejiny panstva Ilešháziovcov a prehĺbiť tak svoje poznatky o tomto významnom šľachtickom rode, ktorý formoval dejiny trenčianskeho regiónu viac než dve storočia,“ priblížila Špačková.
Na Trenčianskom hrade podľa nej v rámci projektu pribudla digitálna mapa panstva Ilešháziovcov a digitálna bádateľňa, ktoré zobrazujú najvýznamnejšie lokality spojené s rodom a poskytujú prístup k bádateľským zdrojom z oblasti histórie, archeológie, etnografie, zoológie a kunsthistórie. Umožňujú tiež verejnosti aj odborníkom jednoduchšie skúmať digitálne spracované zbierky a historické tlače.
„Projekt približuje návštevníkom zaujímavú a rozsiahlu históriu panstva prostredníctvom moderných digitálnych nástrojov. Ide o významný krok vpred v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva nášho regiónu,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.
Aktivity v rámci projektu Potulky panstvom Ilešháziovcov realizuje Trenčianske múzeum v úzkej spolupráci s Múzeom regiónu Valašsko vo Vsetíne, ktoré je hlavným českým partnerom. „Partnerstvo vychádza zo spoločnej histórie a geografickej prepojenosti regiónov, ktoré boli v minulosti súčasťou panstva Ilešháziovcov,“ ozrejmila Špačková.
Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je správcom Fondu malých projektov na slovenskej strane, projekt nielen odborným spôsobom zastrešuje, ale aj finančne podporuje. Z celkových nákladov projektu 54.000 eur uhrádza 4320 eur, ostatné náklady sú hradené zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo forme nenávratného finančného príspevku. „Projekt zvýši atraktivitu kultúrneho dedičstva regiónu a umožní ľuďom na oboch stranách hranice lepšie porozumieť spoločným dejinám. Moderné digitálne výstupy budú slúžiť návštevníkom Trenčianskeho hradu, školám a študentom, odborníkom na regionálne dejiny a turistom hľadajúcim nové kultúrne zážitky,“ dodala Špačková.