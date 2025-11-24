< sekcia Regióny
Digitálny sprievodca priblíži kultúru Detvy a Podpoľania
Podľa mesta vďaka digitálnemu obsahu bude možné informácie priebežne dopĺňať a aktualizovať, čo zabezpečí ich dlhodobú aktuálnosť.
Autor TASR
Detva 24. novembra (TASR) - Históriu, prírodné i kultúrne dedičstvo Detvy a Podpoľania priblíži digitálny sprievodca. Pre záujemcov je k dispozícii na siedmich miestach v meste. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že vznikla interaktívna trasa, ktorá turistom umožní objavovať región priamo v teréne. Tvorí ju sedem nainštalovaných nosičov s multimediálnym obsahom prostredníctvom QR kódov. „Po ich naskenovaní si návštevníci môžu pozrieť historické fakty, fotografie, videá či zaujímavosti o jednotlivých lokalitách,“ objasnil.
Ako ďalej uviedol, sú to Námestie Slovenského národného povstania, prírodný amfiteáter, Podpolianske múzeum i kalvária. Sprievodca priblíži aj spomienku na partizánsku prehliadku v Detve, ktorá bola pod Poľanou 1. októbra 1944. Ďalej sú to Kostol svätého Františka z Assisi i prírodná a turistická lokalita Kalamárka. Tá je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní.
Samospráva sa zapojila do trendu prepojenia tradícií s technológiami v rámci projektu s názvom Digitálny sprievodca v srdci Podpoľania. Cieľom je podporiť rozvoj cestovného ruchu a zvýšiť mobilitu medzi turistickými bodmi záujmu v meste, ktorým prechádza Rudná magistrála. „Detva má bohatú históriu a aj kultúrne dedičstvo. Vďaka digitálnym sprievodcom ich môžeme priblížiť moderným návštevníkom bez toho, aby stratili svoj pôvodný význam,“ povedal primátor mesta Branislav Baran. Doplnil, že QR kódy sú jednoduchým, ekologickým a zároveň atraktívnym spôsobom, ako umožniť ľuďom spoznávať Podpoľanie.
Podľa mesta vďaka digitálnemu obsahu bude možné informácie priebežne dopĺňať a aktualizovať, čo zabezpečí ich dlhodobú aktuálnosť. „Okrem zvýšenia informovanosti a zážitku pre turistov projekt prinesie aj ekologický prínos. Eliminuje potrebu tlačených sprievodcov a letákov,“ konštatovala samospráva.
Poznatky o regióne získajú záujemcovia aj v turisticko-informačnej kancelárii na prízemí Vagačovho domu v Detve. Dozvedia sa, aké sú možnosti ubytovania, stravy, zábavy, kultúry i turistiky. V blízkosti domu sa nachádzajú aj Podpolianske múzeum a Detvianske ľudové umenie spolu s pamätnou izbou Veroniky Golianovej.
Dodal, že vznikla interaktívna trasa, ktorá turistom umožní objavovať región priamo v teréne. Tvorí ju sedem nainštalovaných nosičov s multimediálnym obsahom prostredníctvom QR kódov. „Po ich naskenovaní si návštevníci môžu pozrieť historické fakty, fotografie, videá či zaujímavosti o jednotlivých lokalitách,“ objasnil.
Ako ďalej uviedol, sú to Námestie Slovenského národného povstania, prírodný amfiteáter, Podpolianske múzeum i kalvária. Sprievodca priblíži aj spomienku na partizánsku prehliadku v Detve, ktorá bola pod Poľanou 1. októbra 1944. Ďalej sú to Kostol svätého Františka z Assisi i prírodná a turistická lokalita Kalamárka. Tá je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní.
Samospráva sa zapojila do trendu prepojenia tradícií s technológiami v rámci projektu s názvom Digitálny sprievodca v srdci Podpoľania. Cieľom je podporiť rozvoj cestovného ruchu a zvýšiť mobilitu medzi turistickými bodmi záujmu v meste, ktorým prechádza Rudná magistrála. „Detva má bohatú históriu a aj kultúrne dedičstvo. Vďaka digitálnym sprievodcom ich môžeme priblížiť moderným návštevníkom bez toho, aby stratili svoj pôvodný význam,“ povedal primátor mesta Branislav Baran. Doplnil, že QR kódy sú jednoduchým, ekologickým a zároveň atraktívnym spôsobom, ako umožniť ľuďom spoznávať Podpoľanie.
Podľa mesta vďaka digitálnemu obsahu bude možné informácie priebežne dopĺňať a aktualizovať, čo zabezpečí ich dlhodobú aktuálnosť. „Okrem zvýšenia informovanosti a zážitku pre turistov projekt prinesie aj ekologický prínos. Eliminuje potrebu tlačených sprievodcov a letákov,“ konštatovala samospráva.
Poznatky o regióne získajú záujemcovia aj v turisticko-informačnej kancelárii na prízemí Vagačovho domu v Detve. Dozvedia sa, aké sú možnosti ubytovania, stravy, zábavy, kultúry i turistiky. V blízkosti domu sa nachádzajú aj Podpolianske múzeum a Detvianske ľudové umenie spolu s pamätnou izbou Veroniky Golianovej.