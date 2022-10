Dílerovi z Bánovského okresu hrozí 15-ročné väzenie

Dolné Naštice 13. októbra (TASR) - Trest odňatia slobody na 15 rokov hrozí 41-ročnému mužovi z okresu Bánovce nad Bebravou, ktorý mal kupovať a predávať drogy. Muža policajti obvinili z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Za drogovú trestnú činnosť ho už v minulosti odsúdili. Informovala o tom vo štvrtok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Obvinený od doposiaľ nestotožnenej osoby na neznámom mieste zakúpil drogu metamfetamín za sumu 1000 eur. Následne ho v Dolných Našticiach zadržal vyšetrovateľ, keď mal pri sebe plastovú krabičku s obsahom kryštalického materiálu a plastové vrecko taktiež s obsahom kryštalickej látky," uviedla Kuzmová.



Na základe predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru by zo zaisteného množstva bolo podľa nej možné pripraviť minimálne 318 bežných jednotlivých dávok drogy, ktorá je schopná po aplikácii ovplyvniť psychiku užívateľa.



"Muž mal pre drogy problémy s políciou už aj v minulosti. Ešte v roku 2012 ho súd právoplatne odsúdil za drogovú trestnú činnosť, pričom mu vymeral nepodmienečný 8,5-ročný trest odňatia slobody," spomenula policajná hovorkyňa.



Keďže podľa nej existuje dôvodná obava, že by obvinený mohol v trestnej činnosti pokračovať, spracoval vyšetrovateľ podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil. "V prípade, ak súd aj tentoraz rozhodne o jeho vine, hrozí mu trest odňatia slobody na desať až 15 rokov," dodala.