Dinopark neodčerpával zoo peniaze, deklaruje jeho prevádzkovateľ

Bratislava 2. júna (TASR) – Firma West Media, ktorá v bratislavskej zoologickej záhrade doteraz prevádzkovala Dinopark, považuje tvrdenia, že táto atrakcia odčerpávala zoo peniaze, za "nehorázne klamstvo". Prevádzkovateľ zároveň potvrdil, že v záhrade končí. Je však pripravený brániť sa a v Bratislave zostať. Verí, že sa ukáže oprávnenosť jeho žalôb, ktoré podal na súd pre neplatnosť zrušenia zmluvy i pre náhradu vzniknutej škody.



"Vyčítajú nám, že sme neplatili nájom za využívanie pozemku, na ktorom stál Dinopark. Naša spolupráca však bola postavená inak," uviedol pre TASR za West Media Jiří Machálek. Zoo mala poskytnúť zdevastované územie, ktoré mal súkromník vyčistiť a na vlastné náklady postaviť a udržiavať Dinopark a ďalšie veci v záhrade. "To sa stalo. Takisto ako nám zoo neplatila nájom za modely dinosaurov, my sme nemali platiť nájom za pozemok,“ podotkol Machálek. Argumenty vedenia zoo sú podľa neho vytrhnuté z kontextu, ohýbané a prispôsobované neznámemu zámeru. Prevádzkovateľ tvrdí, že najprv dostal ponuku presunúť Dinopark v zoo. Pre veľkosť modelov to však podľa neho nebolo reálne. Potom dostal výpoveď zmluvy o spolupráci, ktorú však považuje za neoprávnenú.



"Zmluva sa mala skončiť za 2,5 roka. Prečo bolo nutné ju ukončiť takmer okamžite a celú dobrú spoluprácu, keď sa za posledných takmer 20 rokov stal Dinopark jednou z najobľúbenejších detských atrakcií v meste? Nevieme," uviedol Machálek. Zoo Bratislava podľa neho nezaplatila za Dinopark po celú dobu jeho fungovania vôbec nič. Peniaze, ktoré prevádzkovateľovi išli na prevádzku parku, boli podľa jeho slov vyberané od návštevníkov podľa zmluvy o spolupráci. "Návštevníci vedeli, za čo platia. Za zoo a za Dinopark. Presne podľa cenníka a našej verejnej zmluvy. Peniaze, ktoré nám zoo preposielala, nikdy neboli jej majetkom a zoo ich nikdy nemala ani v rozpočte, nemohla nám teda čo platiť," skonštatoval Machálek. Dinopark sa podľa neho zaslúžil o zvýšenie návštevnosti bratislavskej zoo a myslí si, že skončiť musel pre svoju polohu a areál, ktorý dlhodobo obýval.



Vedenie bratislavskej zoo v stredu oznámilo, že Dinopark s desiatkami statických a pohyblivých modelov dinosaurov končí. Dôvodom je ukončenie spolupráce s firmou West Media, pretože kontrakt vykazoval podľa vedenia vážne právne nedostatky, bol dlhodobo nevýhodný pre zoo a spoločnosť porušila svoju povinnosť byť zapísaná v registri konečných užívateľov výhod. Zoo avizuje, že čoskoro vyhlási výber novej atrakcie zameranej na historický vývoj organizmov, evolúciu ekosystémov, biodiverzitu a má zahŕňať aj dinosaury.



Zoo v prípade zmluvy z roku 2013 s prevádzkovateľom atrakcie poukázala na to, že platila súkromníkovi 30-percentný podiel z celkového vstupného, a to aj v zimných mesiacoch, v ktorých bol park zatvorený. "Na druhej strane, West Media od roku 2014 neplatila Zoo Bratislava žiadne nájomné, ani za pozemky užívané na umiestnenie výstavy dinosaurov v areáli zoo, ani za budovy, v ktorých West Media prevádzkovala Dinogril, Dinoshop či Dinokino," spresnilo vedenie zoo s tým, že sa navyše starali aj o údržbu areálu, pretože nebol oplotený a oddelený od zvyšných častí záhrady.