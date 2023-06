Dinopark v Liptovskom Jáne nechcú, proti výstavbe je i Správa NAPANT-u

Liptovský Ján 6. júna (TASR) - Plánovaná výstavba dinoparku zdvihla v Liptovskom Jáne vlnu nevôle. Proti zámeru spustili aktivisti petíciu, ktorú doposiaľ podpísalo vyše 4300 ľudí. S projektom nesúhlasí ani Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a preferuje, aby k jeho výstavbe nedošlo. Projekt podľa investora nie je v rozpore s územným plánom obce a stavať sa tam môže. Deklaruje, že si je vedomý prírodnej a krajinárskej hodnoty územia.



Dinopark za odhadované zhruba štyri milióny eur chce postaviť v blízkosti termálneho kúpaliska a hotela v lokalite Putiská. Za projektom stojí firma DinoPark Liptovský Ján. Riešené územie má rozlohu 13,87 hektára. Má tam byť zábavno-vzdelávací tematický park so zameraním na spoznávanie fauny druhohôr. Ráta sa aj so stravovacím zariadením s terasou, 3D kinom, múzeom či s 99 parkovacími miestami.



"Súčasťou parku bude aj expozícia súčasnej prírody NAPANT-u. Park poskytne okrem zábavy aj zážitkovú formu environmentálnej výchovy pre rodiny s deťmi a pomôže uvedomiť si vývoj, prepojenia a vzťahy v prírode. Nosnú časť expozície parku budú tvoriť modely dinosaurov rozmiestnené popri chodníkoch v areáli parku," uviedol investor v zámere, ktorý predložil do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Deklaroval, že projekt nie je v rozpore s územným plánom obce a navrhuje ho v území, ktoré je určené na zastavanie. K realizácii aj prevádzke parku chce pristupovať citlivo. "Snahou bude nielen zachovanie prírodných hodnôt územia, ale aj ich zveľadenie," skonštatoval v dokumentácii. Na otázky TASR doteraz investor nereagoval.



Správa NAPANT-u informovala o tom, že k projektu sa vyjadrili v oficiálnom stanovisku pre okresný úrad a ministerstvo životného prostredia. Preferujú tzv. nulový variant, to znamená nerealizáciu projektu.



Riaditeľ Správy NAPANT-u Marek Kuchta pre TASR povedal, že dinopark je podľa jeho názoru pre túto lokalitu nevhodný. Poznamenal, že národný park nemal byť kulisou pre atrakcie podobného typu. "Odhliadnuc od narušenia ekológie tejto lokality, ktoré by nastalo, by sme toto veľmi atraktívne územie nemali takýmito umelými zásahmi znehodnocovať. Vysokú prírodnú a scénickú hodnotu Nízkych Tatier by sme nemali ničiť podobnými megaprojektmi a opakovať chyby z minulosti, napríklad z Demänovskej doliny," podotkol.



Petičiari zastávajú názor, že dinopark patrí medzi komerčné atrakcie mestského typu a vôbec nezapadá do kultúrneho a prírodného dedičstva tohto regiónu. Projekt podľa nich ruší scenériu Nízkych Tatier a hodnotu jednej z najzaujímavejších obcí Liptova. Zdôraznili, že dinopark ešte viac dopravne a ekologicky zaťaží už teraz veľmi hotelmi premenenú a vyťaženú Jánsku dolinu.



Starosta Liptovského Jána Roman Vajs pre TASR potvrdil, že petíciu registruje. Ubezpečil, že ak ju doručia na obecný úrad, budú postupovať v zmysle petičného zákona. "K projektu sa budeme vyjadrovať, až keď bude vypracované posudzovanie vplyvov na životné prostredie," uviedol.