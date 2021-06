Dinopark v zoo končí, vedenie záhrady plánuje novú atrakciu

Bratislava 2. júna (TASR) – V Zoologickej záhrade Bratislava po 17 rokoch končí Dinopark, ktorý sa nachádzal v jej areáli a návštevníci tu mohli obdivovať desiatky statických a pohyblivých modelov dinosaurov v životných veľkostiach. Vedenie záhrady tvrdí, že muselo ukončiť spoluprácu s prevádzkovateľom parku - firmou West Media - pretože kontrakt vykazoval vážne právne nedostatky, bol dlhodobo nevýhodný pre zoo a spoločnosť porušila svoju povinnosť byť zapísaná v registri konečných užívateľov výhod. Zoo avizuje, že čoskoro vyhlási výber novej atrakcie.



Nová atrakcia má mať ucelenú koncepciu s výchovno-vzdelávacím charakterom, zameranú na historický vývoj organizmov, evolúciu ekosystémov, biodiverzitu, a má zahŕňať aj dinosaurov. "Budeme hľadať originálne koncepty a moderné interaktívne spracovanie, aby sme našim návštevníkom ponúkli výstavu európskej kvality, ktorá zvýši atraktivitu nielen zoologickej záhrady, ale aj mesta, a bude finančným prínosom pre zoo a jej ďalší rozvoj," informovala TASR za Zoo Bratislava Monika Ďurkovičová.



K zatvoreniu Dinoparku došlo v sobotu (29. 5.). Vedenie zoo však odstúpilo od zmluvy s West Media ešte v marci a zároveň ju vyzvalo na pozastavenie prevádzkovania výstavy a jej zatvorenie pre verejnosť. "Spoločnosť to nerešpektovala a Dinopark zostal naďalej otvorený až do soboty. Spoločnosť West Media ho prevádzkovala bez právneho titulu," uviedla Ďurkovičová.



Zoo poukazuje na nevýhodnú zmluvu s prevádzkovateľom atrakcie, na základe nej platila súkromníkovi 30-percentný podiel z celkového vstupného, a to aj v zimných mesiacoch, v ktorých bol park zatvorený. "Na druhej strane West Media od roku 2014 neplatila Zoo Bratislava žiadne nájomné, ani za pozemky užívané na umiestnenie výstavy dinosaurov v areáli zoo, ani za budovy, v ktorých West Media prevádzkovala Dinogril, Dinoshop či Dinokino," spresnila Ďurkovičová s tým, že zoo sa navyše starala aj o údržbu areálu, pretože nebol oplotený a oddelený od zvyšných častí záhrady.



Od roku 2003, keď vznikol Dinopark, Zoo Bratislava vyplatila podľa nej West Medii 5.151.254 eur ako podiel zo vstupného. Spoločnosť síce zaplatila zoo za prvých desať rokov celkovo 132.776 eur za nájom pozemkov, v novej zmluve z roku 2013 sa nájom pozemkov už ale nespomína. "Od roku 2014 tak zoo vyplatila spoločnosti viac ako dva milióny eur, teda približne 300.000 eur ročne, pričom spoločnosť West Media neplatila zoo ani za užívanie pozemkov, ani za užívanie stavieb a ani za služby, ktoré záhrada v zmysle zmluvy poskytuje," uviedla Ďurkovičová. Od roku 2014 boli, ako tvrdí, odvádzané neprimerane vysoké finančné prostriedky v prospech súkromníka, čo brzdilo rozvoj zoo a starostlivosti o živé zvieratá.



Firma West Media ešte v máji pre TASR uviedla, že spor bude riešiť aj súd, keďže sa naň so žalobou obrátila. Kroky vedenia zoo v tom čase označila za protiprávne a smerujúce k likvidácii atrakcie. Tvrdenia o nevýhodnej zmluve pre zoo súkromník odmietol. Aktuálne sa na webe Dinoparku uvádza, že zmluva prešla riadnym výberovým konaním a je platná do roku 2023. "Bohužiaľ, útoky, klamstvá a zavádzajúce argumenty nemôžeme ďalej znášať a za tejto situácie nemožno park naďalej prevádzkovať," uviedol.