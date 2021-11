Diplomatár biskupstva ponúka zbierku vzácnych písomných prameňov

Nitra 8. novembra (TASR) - Dejiny Nitrianskeho biskupstva na podklade najstarších zachovaných historických listín ponúka nová publikácia, ktorá vyšla v tomto roku. Vyše 600-stranová publikácia s názvom Codex diplomaticus episcopatus Nitriensis je diplomatárom Nitrianskeho biskupstva.



Ponúka zbierku dobových listinných písomných pamiatok o šírení kresťanstva na území severne od Dunaja. Ponúka tiež informácie o založení, existencii a znovuobnovení Nitrianskeho biskupstva do roku 1300. Diplomatár s najstaršími zachovanými písomnými listinami Nitrianskeho biskupstva zostavil Richard Marsina v spolupráci s Jozefom Melišom a s podporou nitrianskeho diecézneho biskupa a historika Viliama Judáka. „Obsahuje listiny od roku 796 do roku 1300, pričom niektoré z nich neboli doposiaľ nikdy publikované. Sú vzácnym dôkazom o šírení kresťanstva a organizovanej cirkevnej štruktúre v podobe diecézy,“ informovalo nitrianske biskupstvo.



Cieľom novej publikácie je priniesť čitateľom čo najkompletnejšiu zbierku pramennej bázy pre dejiny Nitrianskeho biskupstva, Nitrianskej kapituly a benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita na Zobore. Na jednom mieste sú tak publikované listiny a listy vzťahujúce sa k ich dejinám od najstarších čias až do roku 1300. „Je vzácne, že o bohatosti histórie Nitrianskeho biskupstva výrazne svedčia najstaršie zachované listiny, ktoré ešte pred jeho vznikom hovoria o šírení kresťanstva na našom území a následne aj o organizovanej cirkevnej štruktúre v podobe diecézy,“ uviedol nitriansky biskup.