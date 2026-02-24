< sekcia Regióny
Dirgovú Luptákovú zvolili za kandidátku na rektorku UCM
V utorkovom tajnom hlasovaní ju zvolilo volebné zhromaždenie univerzity.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 24. februára (TASR) - Rektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave na funkčné obdobie rokov 2026 až 2030 má byť Iveta Dirgová Luptáková. V utorkovom tajnom hlasovaní ju zvolilo volebné zhromaždenie univerzity. Rektorov vysokých škôl vymenúva na návrh ministra školstva prezident SR.
Dirgová Luptáková zastáva v súčasnosti funkciu dekanky Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Spomedzi 41 platných hlasov získala v prvom kole voľby 26. Na zvolenie bolo potrebných 22 hlasov. Neúspešnou protikandidátkou bola súčasná rektorka univerzity Katarína Slobodová Nováková, ktorá získala 15 hlasov. Informoval o tom člen volebnej komisie Richard Brix.
Dirgová Luptáková verí, že môže univerzite aj na základe skúseností nadobudnutých v akademickom prostredí ponúknuť to, čo potrebuje. „Poznám univerzitu zvnútra, poznám aj jej slabšie stránky. Som známa tým, že vždy poviem a robím to, čo si myslím. Myslím si, že otvorenosť a komunikácia, dôvera v ľudí a tímové vedenie univerzite pomôžu,“ povedala.
Univerzita potrebuje podľa jej slov v prvom rade upokojenie situácie, pretože voľby sú vždy polarizujúce. „Potrebujeme nadobudnúť dôveru jeden voči druhému, myslím tým zamestnanci-rektorát-študenti,“ podotkla. Jej prioritami sú transparentná, nezávislá a medzinárodne uznávaná univerzita.
Nadviazať chce na všetko dobré, čo sa predchádzajúcemu vedeniu podarilo dosiahnuť. „Či už v oblasti internacionalizácie, vedy a výskumu, rovnako je dôležitý krok digitalizácia univerzity a budem v ňom určite pokračovať,“ deklarovala.
Voľba kandidátky na rektorku univerzity sa uskutočnila na zasadnutí volebného zhromaždenia UCM v utorok popoludní. Predtým absolvovali uchádzačky verejné vypočutie. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda Akademického senátu UCM. Jeho členmi sú členovia akademického senátu a správnej rady univerzity.
