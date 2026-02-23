< sekcia Regióny
Diskusia priblíži pripravovanú obnovu parku v Prešove
Park na Masarykovej ulici bol podľa Hudáka kedysi súčasťou systému verejne prístupnej mestskej zelene.
Autor TASR
Prešov 23. februára (TASR) - Prešovská radnica organizuje pre verejnosť diskusiu k pripravovanej obnove parku na Masarykovej ulici. Cieľom je podľa hovorcu mesta Michala Hudáka priblížiť procesy, ktoré boli realizované v posledných mesiacoch, zabezpečili jasnú predstavu o budúcej podobe parku, ako aj finančné krytie celej obnovy. Súčasťou diskusie bude aj prezentácia ostatných návrhov, ktoré sa zapojili do krajinársko-architektonickej súťaže. Diskusia sa uskutoční v pondelok o 18.00 h v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Park na Masarykovej ulici bol podľa Hudáka kedysi súčasťou systému verejne prístupnej mestskej zelene. V minulosti sa však park dostal do rúk súkromných osôb a trvalo ďalších 20 rokov, kým sa ho podarilo získať naspäť do majetku mesta. Mesto zvolilo cestu participácie, v rámci ktorej sa obyvateľov Prešova pýtalo, aký park by v tejto lokalite uvítali, aké by mal obsahovať prvky, čo by v ňom rozhodne byť nemalo. Do participácie sa nakoniec zapojili tisíce ľudí, mnohí prišli i na predbežné pootvorenia parku na účely prehliadky a odborného výkladu. Po nazbieraní všetkých potrebných dát sa radnica musela začať sústrediť na prípravy podkladov a vyhlásenie anonymnej medzinárodnej súťaže návrhov.
„Súťaž bola úspešná, mali sme tam dostatok naozaj kvalitných návrhov, z ktorých vyberala odborná porota. Dostali sme sa do novej fázy celého procesu a ľuďom by sme o tom radi povedali viac - predstavili im jednak víťazný architektonický návrh, ale aj časový rámec realizácie a aké všetky kroky nás ešte čakajú. Myslím si, že pôjde o zaujímavú diskusiu,“ povedal k pripravovanému podujatiu primátor mesta Prešov František Oľha.
Mesto Prešov v uplynulých mesiacoch zrealizovalo krajinársko-architektonickú súťaž, do ktorej sa zapojilo 14 kolektívov. Hodnotila ich odborná porota zložená zo slovenských a z českých architektov. Víťazom sa stal návrh ateliérov Laboratórium architektúry krajiny a Architekti zerozero, ktorý podľa Hudáka porotu presvedčil citlivým a kultivovaným prístupom k obnove zanedbaného verejného priestoru.
V krajskej knižnici si budú môcť záujemcovia pozrieť všetky návrhy a podujatie bude vysielané aj naživo prostredníctvom livestreamu.
Za mesto Prešov bude v knižnici diskutovať primátor Oľha, hlavný architekt mesta Prešov Patrik Panda a zástupcovia víťazného návrhu.
Park na Masarykovej ulici bol podľa Hudáka kedysi súčasťou systému verejne prístupnej mestskej zelene. V minulosti sa však park dostal do rúk súkromných osôb a trvalo ďalších 20 rokov, kým sa ho podarilo získať naspäť do majetku mesta. Mesto zvolilo cestu participácie, v rámci ktorej sa obyvateľov Prešova pýtalo, aký park by v tejto lokalite uvítali, aké by mal obsahovať prvky, čo by v ňom rozhodne byť nemalo. Do participácie sa nakoniec zapojili tisíce ľudí, mnohí prišli i na predbežné pootvorenia parku na účely prehliadky a odborného výkladu. Po nazbieraní všetkých potrebných dát sa radnica musela začať sústrediť na prípravy podkladov a vyhlásenie anonymnej medzinárodnej súťaže návrhov.
„Súťaž bola úspešná, mali sme tam dostatok naozaj kvalitných návrhov, z ktorých vyberala odborná porota. Dostali sme sa do novej fázy celého procesu a ľuďom by sme o tom radi povedali viac - predstavili im jednak víťazný architektonický návrh, ale aj časový rámec realizácie a aké všetky kroky nás ešte čakajú. Myslím si, že pôjde o zaujímavú diskusiu,“ povedal k pripravovanému podujatiu primátor mesta Prešov František Oľha.
Mesto Prešov v uplynulých mesiacoch zrealizovalo krajinársko-architektonickú súťaž, do ktorej sa zapojilo 14 kolektívov. Hodnotila ich odborná porota zložená zo slovenských a z českých architektov. Víťazom sa stal návrh ateliérov Laboratórium architektúry krajiny a Architekti zerozero, ktorý podľa Hudáka porotu presvedčil citlivým a kultivovaným prístupom k obnove zanedbaného verejného priestoru.
V krajskej knižnici si budú môcť záujemcovia pozrieť všetky návrhy a podujatie bude vysielané aj naživo prostredníctvom livestreamu.
Za mesto Prešov bude v knižnici diskutovať primátor Oľha, hlavný architekt mesta Prešov Patrik Panda a zástupcovia víťazného návrhu.