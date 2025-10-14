Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. október 2025Meniny má Boris
< sekcia Regióny

Diskusia v Piešťanoch prinesie pohľad na život seniorov v meste

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podujatie je vhodné nielen pre seniorov, ale aj pre mladších ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych

Autor TASR
Piešťany 14. októbra (TASR) - Októbrová diskusia Frekvencia mesta prinesie vo štvrtok (16. 10.) o 17.30 h v kultúrno-kreatívnom centre Arta v Piešťanoch pohľad odborníčok na život seniorov v meste. Cieľom je ponúknuť hlbší pohľad do situácií, s ktorými sa starší ľudia stretávajú, ale aj načrtnutie možnosti pomoci, navigácie či zmien v mestskom prostredí. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Diskusia sa bude osobitne venovať prekážkam, ktoré seniorom a seniorkám bránia v dôstojnom a aktívnom živote, ako sú napríklad nedostatok financií, chudoba, psychické ochorenia či sociálna izolácia. „Chudoba medzi staršími je pritom na Slovensku stále výrazným problémom. Diskusia preto otvorí aj tému, ako rast cien, dostupnosť bývania, ako aj kvalita služieb a infraštruktúry ovplyvňujú každodenný život starších ľudí v našom meste,“ priblížila.

Podujatie je vhodné nielen pre seniorov, ale aj pre mladších ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych alebo sa zaujímajú o to, ako môže mesto vytvárať podmienky pre dôstojné a aktívne starnutie. Vstup na podujatie je voľný. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025