Diskusia v Piešťanoch prinesie pohľad na život seniorov v meste
Autor TASR
Piešťany 14. októbra (TASR) - Októbrová diskusia Frekvencia mesta prinesie vo štvrtok (16. 10.) o 17.30 h v kultúrno-kreatívnom centre Arta v Piešťanoch pohľad odborníčok na život seniorov v meste. Cieľom je ponúknuť hlbší pohľad do situácií, s ktorými sa starší ľudia stretávajú, ale aj načrtnutie možnosti pomoci, navigácie či zmien v mestskom prostredí. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Diskusia sa bude osobitne venovať prekážkam, ktoré seniorom a seniorkám bránia v dôstojnom a aktívnom živote, ako sú napríklad nedostatok financií, chudoba, psychické ochorenia či sociálna izolácia. „Chudoba medzi staršími je pritom na Slovensku stále výrazným problémom. Diskusia preto otvorí aj tému, ako rast cien, dostupnosť bývania, ako aj kvalita služieb a infraštruktúry ovplyvňujú každodenný život starších ľudí v našom meste,“ priblížila.
Podujatie je vhodné nielen pre seniorov, ale aj pre mladších ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych alebo sa zaujímajú o to, ako môže mesto vytvárať podmienky pre dôstojné a aktívne starnutie. Vstup na podujatie je voľný. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.
