Diskusie so Zuzanou Kovačič Hanzelovou a hosťami

Bratislava 23. marca (OTS) - V nedeľu - 28. marca však divadlo ožije zaujímavými hosťami, ktorých si do diskusnej relácie Hry v DPOH pozve moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová.Nová relácia sa nakrúca v javiskových priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava. „Nový edukatívny diskusný formát prinesie raz do mesiaca formou rozhovorov a hudobných vstupov iný pohľad na disciplíny života odvodené od školských predmetov, akými sú dejepis, chémia, slovenčina, umelecká, či telesná výchova,“ vysvetľuje vedúca DPOH Valéria Schulczová. Moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová v rozhovoroch s hosťami rozoberá význam a motiváciu štúdia jednotlivých disciplín.Prvý diel relácie sa bude niesť v znamení umeleckej výchovy a jeho podtitul znie: Na čo hráš? Umenie patrí do vývoja človeka rovnako ako čokoľvek iné. Hľadanie krásy, prepájanie hemisfér v mozgu, ale aj nadšenie z kreatívnej práce sú hodnoty, ktoré spojili aj hostí diskusie – herečku SND Zuzanu Fialovú a violončelistu Jozefa Luptáka. Obaja majú skúsenosť s učením mladých ľudí a v talk show prezradia s humorom a s nadhľadom jednoduchý návod na funkčnú krajinu, ale aj to, ako deti viesť k umeniu. Hudobní hostia prvého dielu Hier v DPOH budú akordeonista Boris Lenko a violončelista a beatboxer Jozef Lupták.Premiéra prvého dielu relácie bude odvysielaná príznačne na Deň učiteľov -