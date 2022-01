V Prešovskom kraji sa dištančne vyučuje na 52 stredných školách

Prešov 31. januára (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) eviduje aktuálne z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 na dištančnom vzdelávaní triedy v 52 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja z celkového počtu 68 škôl. Dištančná výučba nebola hlásená len zo škôl v Levočskom okrese.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, konkrétne prešlo z prezenčnej na dištančnú výučbu celkovo približne 179 tried, v rámci ktorých je to 4912 žiakov a 147 zamestnancov krajských stredných škôl.



"Najviac žiakov mimo prezenčného vyučovania hlásia tri gymnáziá, a to Gymnázium Kukučínova Poprad, kde sa dištančne vzdeláva 17 tried a v rámci nich 493 žiakov. Ďalej je to Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde je mimo prezenčnej výučby na základe rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva celá škola a jej 18 tried so 480 žiakmi. Na Gymnáziu Konštantínova Prešov sa aktuálne dištančne učí 14 tried a ich 410 žiakov," uviedla Jeleňová.