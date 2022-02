Dištančne sa vzdeláva na 53 stredných školách Prešovského kraja

Prešov 7. februára (TASR) - Na dištančnom vzdelávaní eviduje Prešovský samosprávny kraj (PSK) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 triedy v 53 stredných školách. Celkovo má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 68 škôl. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, dištančná výučba nebola hlásená len zo škôl v Stropkovskom okrese.



"Konkrétne prešlo z prezenčnej na dištančnú výučbu celkovo približne 76 tried, v rámci ktorých je to 2240 žiakov a 148 zamestnancov župných stredných škôl. Tieto čísla naznačujú v porovnaní s minulým a predminulým týždňom výrazné zlepšenie situácie," povedala Jeleňová.



Najviac žiakov mimo prezenčného vyučovania má Stredná odborná škola technická v Humennom, kde sa dištančne vzdeláva 13 tried a v rámci tých 302 žiakov.



"Ďalej je to Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, organizačná zložka gymnázium, kde je mimo prezenčnej výučby päť tried so 143 žiakmi. Na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa aktuálne dištančne učí päť tried a ich 130 žiakov," dodala Jeleňová.