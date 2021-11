Diváci môžu požiadať divadlo vo Zvolene o vrátenie vstupného

Zvolen 26. novembra (TASR) – Diváci, ktorí si kúpili vstupenky na predstavenia zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT), môžu požiadať o vrátenie peňazí. V divadle zrušili plánované predstavenia a podujatia pre epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Divadlo to uvádza na svojej oficiálnej webstránke.



Na ňom nájdu záujemcovia zverejnené aj zrušené predstavenia do 10. decembra. O vrátenie vstupného za tieto predstavenia je možné požiadať osobne v pokladnici divadla alebo mailom na vstupenky@djgt.sk. Pri žiadosti o vrátenie platby za vstupenky na účet je potrebné uviesť IBAN. Predložiť treba aj vstupenky určené na refundáciu, buď osobne, alebo elektronicky. DJGT pripomína, že vstupné za zakúpené vstupenky vrátia do 15. decembra.



Všetky informácie môžu záujemcovia získať prostredníctvom webovej stránky www.djgt.sk. Zriaďovateľom DJGT je Banskobystrický samosprávny kraj.