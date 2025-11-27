< sekcia Regióny
Divácke ceny FFi získali filmy Nepela a Good Boy from Slovakia
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Vyše 80 filmov, 12 sprievodných podujatí a viac ako 4000 návštevníkov má na svojom konte 19. Filmový festival inakosti (FFi). Od 19. do 25. novembra prebiehal v bratislavských kinách Lumiére a Film Europe. V závere festivalu odovzdali divácke ceny, ktoré získali filmy Nepela a Good Boy from Slovakia. Bodku za podujatím dala premiéra česko-slovenského filmu Letná škola, 2001. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.
Súčasťou festivalu s podtitulom „The Show Must Go On!“ bola súťaž krátkych filmov a divácka súťaž. Hlavnú cenu medzinárodnej súťaže krátkych filmov získal film Dragfox (réžia Lisa Ott). „S citlivosťou rozpráva príbeh dieťaťa nezapadajúceho do tradičných rodových predstáv a ukazuje, aké oslobodzujúce a posilňujúce môže byť stretnutie s niekým, kto zdieľa podobnú skúsenosť,“ približuje FFi film, ktorý podľa poroty ukazuje rôzne podoby rodovej identity a rodového prejavu a otvára priestor pre empatiu naprieč generáciami.
Špeciálne uznanie poroty získal film Saunový deň (r. Anna Hints, Tuschar Prakash). Špeciálne uznanie poroty pre slovenský krátky film udelili snímke Nesiem vám noviny (r. Jakub Dúcky). „Film ukazuje, že aj zdanlivo jednoduchá situácia, akou je predstavenie partnera rodičom, môže byť pre všetkých zúčastnených prekvapivo náročná - najmä ak ide o kvír pár,“ poznamenáva festival.
Divácke ocenenie Ružový balónik si z neho odniesli dva filmy s priamym prepojením na slovenskú kultúru - slovensko-česko-poľský film Gregora Valentoviča Nepela a krátky český film Michala Bukovanského Good Boy from Slovakia, sledujúci slovenského maliara Andreja Dúbravského počas príprav výstavy Good Boy, ktorá prebiehala minulý rok v galérii súčasného umenia Telegraph Gallery v Olomouci.
