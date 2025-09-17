< sekcia Regióny
Divadelná Chalupka na Horehroní prináša štyri dni divadla či hudby
Festival ponúka pestrý program pre deti aj dospelých divákov, od komédií cez hudobné vystúpenia až po interaktívne predstavenia.
Autor TASR
Brezno/Banská Bystrica 17. septembra (TASR) - Na Horehroní sa začína každoročná kultúrna udalosť regiónu, 21. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2025. Od stredy do soboty (20. 9.) čakajú jeho návštevníkov štyri dni plné divadla, hudby a vzájomných stretnutí s umelcami a ochotníkmi. Informoval o tom hlavný organizátor festivalu - Stredoslovenské osvetové stredisko (SOS) v Banskej Bystrici.
Festival ponúka pestrý program pre deti aj dospelých divákov, od komédií cez hudobné vystúpenia až po interaktívne predstavenia. V stredu večer sa v podkroví SOS predstavia herci zo Štúdia mladých pri Divadelnom súbore Jána Chalupku v Brezne s komédiou Pánska šatňa.
Hlavné programy festivalu s medzinárodnou účasťou sa konajú v meste Brezno a okolí. Jeho dramaturgia dbá na výber výnimočných a inšpiratívnych inscenácií neprofesionálnych divadiel dospelých, mládeže, detských divadiel, zahraničných hostí. Program je každoročne doplnený zaujímavými predstaveniami slovenského profesionálneho divadla. V tomto roku to bude bratislavské Štúdio L+S s predstavením Staré dámy. Zo zahraničia, z Báčskeho Petrovca v Srbsku, pricestuje Divadlo VHV s predstavením Moskva-Petušky.
Podľa SOS hlavným zámerom vzniku festivalu bolo vytvorenie slobodného priestoru pre divadelných ochotníkov, mládež, detské divadlá, ale i výtvarné projekty a koncerty hudobných skupín. Bol prvým podujatím tohto druhu, ktorý „vyvážal“ divadelné umenie aj do okolitých obcí Horehronia.
