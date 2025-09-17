Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Divadelná Chalupka na Horehroní prináša štyri dni divadla či hudby

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zacahar

Festival ponúka pestrý program pre deti aj dospelých divákov, od komédií cez hudobné vystúpenia až po interaktívne predstavenia.

Autor TASR
Brezno/Banská Bystrica 17. septembra (TASR) - Na Horehroní sa začína každoročná kultúrna udalosť regiónu, 21. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka 2025. Od stredy do soboty (20. 9.) čakajú jeho návštevníkov štyri dni plné divadla, hudby a vzájomných stretnutí s umelcami a ochotníkmi. Informoval o tom hlavný organizátor festivalu - Stredoslovenské osvetové stredisko (SOS) v Banskej Bystrici.

Festival ponúka pestrý program pre deti aj dospelých divákov, od komédií cez hudobné vystúpenia až po interaktívne predstavenia. V stredu večer sa v podkroví SOS predstavia herci zo Štúdia mladých pri Divadelnom súbore Jána Chalupku v Brezne s komédiou Pánska šatňa.

Hlavné programy festivalu s medzinárodnou účasťou sa konajú v meste Brezno a okolí. Jeho dramaturgia dbá na výber výnimočných a inšpiratívnych inscenácií neprofesionálnych divadiel dospelých, mládeže, detských divadiel, zahraničných hostí. Program je každoročne doplnený zaujímavými predstaveniami slovenského profesionálneho divadla. V tomto roku to bude bratislavské Štúdio L+S s predstavením Staré dámy. Zo zahraničia, z Báčskeho Petrovca v Srbsku, pricestuje Divadlo VHV s predstavením Moskva-Petušky.

Podľa SOS hlavným zámerom vzniku festivalu bolo vytvorenie slobodného priestoru pre divadelných ochotníkov, mládež, detské divadlá, ale i výtvarné projekty a koncerty hudobných skupín. Bol prvým podujatím tohto druhu, ktorý „vyvážal“ divadelné umenie aj do okolitých obcí Horehronia.
