Divadelná jeseň prilákala do Novohradu a Malohontu vyše 3000 divákov

Lučenec 20. januára (TASR) - Festival neprofesionálnych divadiel s názvom Divadelná jeseň prilákal v roku 2024 do Novohradu a Malohontu vyše 3000 divákov. V poradí 33. ročník podujatia priniesol do regiónov v desiatich mestách a obciach celkom 25 divadelných predstavení. TASR o tom informoval Ján Šnúrik z Novohradského osvetového strediska (NOS) Lučenec, ktoré festival organizuje.



Divadelná jeseň vznikla v 90. rokoch minulého storočia ako prehliadka neprofesionálnych divadiel zo Slovenska. NOS pri jeho organizácii spolupracuje so samosprávami, kultúrnymi inštitúciami, spolkami, ochotníckymi divadlami i občianskymi združeniami.



"Cieľom podujatia je každoročne počas jesenných mesiacov rozprúdiť aktívny divadelný život v regióne, predstaviť tvorbu neprofesionálnych divadelných súborov z regiónu, zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, umožniť stretnutia divadelných tvorcov a divákov, zvýšiť záujem o neprofesionálne divadlo v širokej verejnosti," priblížila odborná pracovníčka pre divadlo z NOS Lučenec Milada Bolyošová.



Počas ostatného ročníka Divadelnej jesene sa v Novohrade a Malohonte predstavili regionálne divadlá i súbory, ktoré získali ocenenia na prehliadkach neprofesionálneho divadla doma či v zahraničí. V programe nechýbali ani zahraniční hostia.



"Do projektu Divadelná jeseň sa nám podarilo zapojiť až desať miest a obcí novohradského regiónu. Najviac predstavení sa odohralo v Lučenci, kde sme okrem večerných predstavení pripravili aj divadelné predstavenia pre deti, tínedžerov aj stredoškolákov," dodala Bolyošová.



Okrem divadelných predstavení sa v rámci festivalu konali aj tvorivé divadelné dielne, workshopy či diskusie s odbornými lektormi určené najmä pre neprofesionálnych hercov. Sprievodným podujatím bol tiež 27. ročník celoslovenskej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy s názvom Timravina studnička, na ktorom sa zúčastnilo 58 recitátorov v piatich vekových kategóriách.