Divadelná Nitra hľadá spoluorganizátorov nového ročníka festivalu

Nitra 15. januára (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra hľadá jednotlivcov i organizácie, ktoré by chceli participovať na príprave tohtoročného festivalu. Ako informoval organizačný tím, záujemcovia sa môžu stať súčasťou platformy partnerov a spoluorganizátorov.



V poradí 33. ročník festivalu bude v Nitre v novom termíne. Namiesto jesenného dátumu sa v tomto roku uskutoční 7. - 12. júna s podtitulom nový pohľad - new view. "Nový termín vnímame ako príležitosť pozrieť sa na festival novým pohľadom a hľadať ďalšie možnosti pre zefektívnenie našej činnosti. Radi by sme podporili rozmer festivalu ako platformy aktívnych jednotlivcov i organizácií v Nitre a blízkom okolí. Festival vnímame totiž nielen cez jeho umeleckú, ale i občiansku a komunitnú rovinu," uviedli organizátori.



Asociácia Divadelná Nitra sa preto rozhodla pripraviť participatívny proces, do ktorého chce pozvať nových partnerov. "Prebiehať bude v období od januára do apríla 2024. Jeho cieľom je posunúť našu spoluprácu na novú úroveň. Jeho súčasťou budú aj participatívne fóra, ktorých cieľom bude intenzívnejšie zapojenie partnerov do tvorby programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2024," vysvetlila asociácia.



Záujemcovia o spoluprácu pri príprave festivalu sa môžu prihlásiť do 24. januára prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je zverejnený na webovej stránke Asociácie Divadelná Nitra. "Prvé stretnutie sa uskutoční v dopoludňajších hodinách 22. februára v bode.K7," doplnili organizátori.