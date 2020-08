VIDEO: Divadelná Nitra privíta aj amerického performera D. Freemana

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ako blízko má k sebe umenie a morálka? Čo je dnes etické a čo nie? Aj tieto otázky kladie a hľadá odpovede Divadelná Nitra. O 29. ročníku medzinárodného festivalu s témou Územie étos, ktorý sa uskutoční 25. až 30. septembra, informovali organizátori v stredu v Bratislave.



"Nič nie je isté, či sa festival uskutoční, koľko divákov na festival príde. Uisťujem všetkých, ktorí na festival zavítajú, že budeme veľmi striktne dodržiavať všetky bezpečnostné, protiepidemické opatrenia, máme na to aj smernicu, intenzívne komunikujeme z Úradom verejného zdravotníctva SR," uviedla na tlačovej konferencii riaditeľka festivalu Darina Kárová s tým, že rozhodnutie realizovať Divadelnú Nitru padlo začiatkom júna. "Nechceme vypadnúť z povedomia divákov. Ak by sme ho neurobili teraz, vznikla by dvojročná pauza. Chceli sme dať príležitosť slovenským tvorcom z profesionálnych aj neprofesionálnych divadiel, priestor pre regionálne kultúrne aktivity, aj tým, ktorí sú na festival naviazaní," zdôraznila šéfka festivalu jeho etický odkaz autorom, ktorí utrpeli straty v koronakríze.



Festivalový program bude reflektovať tému bohatstva a chudoby, otázky vojny a totalitných režimov, povstania, revolúcie. "Venujeme sa aj marginalizovaným skupinám, budeme hovoriť o autizme, mentálnom a fyzickom postihnutí či homosexuálnych vzťahoch," poznamenala Kárová k festivalu, ktorý bude prezentovať desať inscenácií v hlavnom programe, z toho sedem domácich a tri zahraničné, a približne 30 akcií v sprievodnom programe. Ten prinesie aj dve nové inscenácie, ktoré vznikli v rámci projektu Be SpectACTive!.







Organizátorom sa aj v zložitej situácii podarilo do Nitry pozvať zahraničné súbory. Z Česka si diváci budú môcť pozrieť inscenáciu Kacírske eseje, ktorá odkazuje na dielo českého filozofa Jana Patočku. Sleduje posledné mesiace jeho života, ktoré sa začínajú aktivitami v hnutí Charta 77 a končia jeho smrťou spôsobenou násilnými výsluchmi na ŠtB. Na festival zavíta z Belgicka tam pôsobiaci americký performer Davis Freeman s dielom 7 sľubov, diváci v ňom budú skladať sedem ekologických sľubov, ktoré by mohli zachrániť našu planétu, a stand-up komédiou Zmaľovaná huba. Spájajú sa v nej otázky života a smrti, hnutie #metoo a príbehy predkov, ktorí boli členmi neslávne známeho Ku Klux Klanu.



Festival otvorí Norma, inscenácia banskobystrického Divadla z Pasáže. Slovenské národné divadlo (SND) uvedie inscenáciu Dnes večer nehráme, v ktorej sa vracia k úlohe umelcov v Nežnej revolúcii. Slovenské komorné divadlo Martin odohrá biblický revival Komedia česká o bohatci a Lazarovi, ktorým "nastavuje nemilosrdne kritické zrkadlo dnešnej konzumnej a materialistickej spoločnosti".



Nezvyčajný divadelný zážitok sľubuje prvá imerzná inscenácia v kamennom divadle na Slovensku Tichá noc, tmavá noc. "Dobrodružstvo sa začne presunom z Nitry do Zvolena, kde sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského budú odohrávať zlomové dni druhej svetovej vojny. Začína sa Slovenské národné povstanie a návštevníci sa voľne pohybujú medzi desiatkami javísk a podľa ľubovôle vstupujú do interakcie s dejom," priblížil inscenáciu Milo Juráni, jeden zo štvorice kurátorov výberu slovenského programu. Domáci tvorcovia sa predstavia mimo kurátorského výberu, v sekcii Festival Extra uvedie Divadlo Andreja Bagara špeciálne predstavenie Dom.



S festivalovou témou Územia étos bude previazaný aj sprievodný program, v ktorom nebudú chýbať diskusie na rôzne témy, koncerty, výstavy či standupové vystúpenia.