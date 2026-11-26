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Divadelná Nitra spúšťa kampaň na celoročnú podporu festivalu
Festival plánuje do konca roka získať okruh pravidelných darcov.
Autor TASR
Nitra 26. novembra (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra spúšťa aktivity, ktorými chce zabezpečiť svoje ďalšie pokračovanie. Prostredníctvom kampane s názvom Divadelná Nitra trvá 365 dní hľadá pravidelných darcov a firemných partnerov, ktorí pomôžu s celoročnou podporou podujatia a s prípravou jeho 36. ročníka.
Festival plánuje do konca roka získať okruh pravidelných darcov. „Tohtoročný 35. ročník sa konal bez akejkoľvek podpory zo štátnych zdrojov a prilákal na jedno podujatie takmer dvakrát viac divákov ako vlani. Podarilo sa to vďaka intenzívnemu fundraisingu a financiám z viacerých zdrojov. Festival však potrebuje podporu aj medzi ročníkmi, keď prebieha príprava, bez ktorej sa ďalší ročník nemôže uskutočniť,“ pripomenula riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
Podľa jej slov výsledky 35. ročníka potvrdili, že festival má svoje publikum aj významné miesto v kultúrnom živote regiónu. „Pripravili sme projekty na medzinárodné zdroje financovania, prehĺbili spoluprácu s mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK), Divadlom Andreja Bagara v Nitre a s Kreatívnym centrom Nitra. Posilnili sme zapojenie regionálnych spoluorganizátorov a oslovili nových partnerov. Ukázalo nám to smer a naštartovalo procesy, v ktorých chceme pokračovať. Naším cieľom je udržať ich a vytvoriť podmienky na ďalší úspešný ročník,“ povedala Šimončičová.
Asociácia Divadelná Nitra preto spúšťa kampaň Divadelná Nitra trvá 365 dní. Ďalší ročník festivalu má stáť na viacerých zdrojoch. Okrem medzinárodných grantov, podpory mesta Nitra a NSK chce získať financie aj z fondov a nadácií. „Tie však smerujú najmä na konkrétne projekty a samotný festival, celoročnú prácu tímu pokrývajú len čiastočne. Kampaňou preto hľadáme ľudí aj firmy, čo podporia festival ako celok, nielen jeho jednotlivé projekty. Nadväzujeme tým na skúsenosť z uplynulého ročníka, ktorý cez kampaň na platforme StartLab podporilo 184 darcov,“ priblížila Šimončičová.
Ako pripomenula, diváci vidia päť dní festivalu. Činnosť, ktorá prebieha po zvyšok roka však v hľadisku nevidno. Kampaň má túto prácu zviditeľniť a zabezpečiť jej stabilnejšie financovanie. „Zapojiť sa môže každý, komu záleží na tom, aby Divadelná Nitra pokračovala, jednotlivec aj firma. Najviac pomáhajú pravidelné dary. Dávajú organizátorom možnosť plánovať dopredu. Jednotlivci aj firmy sa môžu zapojiť jednorazovým alebo pravidelným darom prostredníctvom platformy darujme.sk,“ doplnila riaditeľka festivalu Divadelná Nitra.
Festival plánuje do konca roka získať okruh pravidelných darcov. „Tohtoročný 35. ročník sa konal bez akejkoľvek podpory zo štátnych zdrojov a prilákal na jedno podujatie takmer dvakrát viac divákov ako vlani. Podarilo sa to vďaka intenzívnemu fundraisingu a financiám z viacerých zdrojov. Festival však potrebuje podporu aj medzi ročníkmi, keď prebieha príprava, bez ktorej sa ďalší ročník nemôže uskutočniť,“ pripomenula riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
Podľa jej slov výsledky 35. ročníka potvrdili, že festival má svoje publikum aj významné miesto v kultúrnom živote regiónu. „Pripravili sme projekty na medzinárodné zdroje financovania, prehĺbili spoluprácu s mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK), Divadlom Andreja Bagara v Nitre a s Kreatívnym centrom Nitra. Posilnili sme zapojenie regionálnych spoluorganizátorov a oslovili nových partnerov. Ukázalo nám to smer a naštartovalo procesy, v ktorých chceme pokračovať. Naším cieľom je udržať ich a vytvoriť podmienky na ďalší úspešný ročník,“ povedala Šimončičová.
Asociácia Divadelná Nitra preto spúšťa kampaň Divadelná Nitra trvá 365 dní. Ďalší ročník festivalu má stáť na viacerých zdrojoch. Okrem medzinárodných grantov, podpory mesta Nitra a NSK chce získať financie aj z fondov a nadácií. „Tie však smerujú najmä na konkrétne projekty a samotný festival, celoročnú prácu tímu pokrývajú len čiastočne. Kampaňou preto hľadáme ľudí aj firmy, čo podporia festival ako celok, nielen jeho jednotlivé projekty. Nadväzujeme tým na skúsenosť z uplynulého ročníka, ktorý cez kampaň na platforme StartLab podporilo 184 darcov,“ priblížila Šimončičová.
Ako pripomenula, diváci vidia päť dní festivalu. Činnosť, ktorá prebieha po zvyšok roka však v hľadisku nevidno. Kampaň má túto prácu zviditeľniť a zabezpečiť jej stabilnejšie financovanie. „Zapojiť sa môže každý, komu záleží na tom, aby Divadelná Nitra pokračovala, jednotlivec aj firma. Najviac pomáhajú pravidelné dary. Dávajú organizátorom možnosť plánovať dopredu. Jednotlivci aj firmy sa môžu zapojiť jednorazovým alebo pravidelným darom prostredníctvom platformy darujme.sk,“ doplnila riaditeľka festivalu Divadelná Nitra.