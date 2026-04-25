Divadelná prehliadka Turčianske javisko prinesie emócie i inšpiráciu
Podujatie slávnostne otvoria v sobotu o 9.45 h v Národnom dome, vyhodnotenie prehliadky dospelých je naplánované na nedeľu večer.
Autor TASR
Martin 25. apríla (TASR) - Vystúpenia neprofesionálnych dospelých i detských divadelníkov zo Žilinského samosprávneho kraja prinesie trojdňová (25. - 27. 4.) postupová súťaž divadelníkov v Slovenskom komornom divadle v Martine. Podujatie Turčianske javisko pripravilo Turčianske kultúrne stredisko (TKS) v Martine. Informovalo o tom TKS na sociálnej sieti.
„Turčianske javisko vytvára priestor pre súťažnú prezentáciu aj vzájomnú konfrontáciu divadelných súborov, spája skúsených ochotníkov aj mladé talenty na jednom javisku. Návštevníkov čaká pestrý program plný výnimočných predstavení, silných príbehov a tvorivých stretnutí,“ informujú organizátori.
Sobota a nedeľa (26. 4.) budú patriť prehliadke neprofesionálnych divadiel dospelých. Podujatie slávnostne otvoria v sobotu o 9.45 h v Národnom dome, vyhodnotenie prehliadky dospelých je naplánované na nedeľu večer.
Detské neprofesionálne divadelné súbory sa predstavia v pondelok (27. 4.) od 9.00 h, súťaž vyhodnotia popoludní. Súčasťou Turčianskeho javiska bude sprievodný program s prednáškami, fotografickou výstavou a tvorivými dielňami.
„Turčianske javisko vytvára priestor pre súťažnú prezentáciu aj vzájomnú konfrontáciu divadelných súborov, spája skúsených ochotníkov aj mladé talenty na jednom javisku. Návštevníkov čaká pestrý program plný výnimočných predstavení, silných príbehov a tvorivých stretnutí,“ informujú organizátori.
Sobota a nedeľa (26. 4.) budú patriť prehliadke neprofesionálnych divadiel dospelých. Podujatie slávnostne otvoria v sobotu o 9.45 h v Národnom dome, vyhodnotenie prehliadky dospelých je naplánované na nedeľu večer.
Detské neprofesionálne divadelné súbory sa predstavia v pondelok (27. 4.) od 9.00 h, súťaž vyhodnotia popoludní. Súčasťou Turčianskeho javiska bude sprievodný program s prednáškami, fotografickou výstavou a tvorivými dielňami.