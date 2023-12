Divadelné predstavenie o Vianociach priblíži život Jána Zamoyského

Stará Ľubovňa 27. decembra (TASR) - Život Jána Zamoyského s rodinou počas zimných radovánok, na saniach či lyžiach priblíži divadelné predstavenie o Vianociach na jeho gazdovstve. Uskutoční sa v stredu na hrade Ľubovňa o 12.30 h a 13.30 h. Ako uviedla pre TASR Petra Lišková z marketingového oddelenia múzea, divadelné zoskupenie Ramagu zavedie návštevníkov svojím umením do roku 1937.



"Vianoce sú časom radosti a veselosti a najmä ľudskej dobroty. Rodina Zamoyských bola na Vianoce mimoriadne štedrá. O Jánovi Zamoyskom sa síce vraví, že bol búrlivák, ale mal dobré srdce. Veľmi dôležitou súčasťou ich života bola viera. Všetky deti rodiny Zamoyských boli vychovávané na základe troch pilierov - viera, vzdelanie a národná hrdosť. Na veľké sviatky však odchádzali do mesta. V Kostole sv. Mikuláša sedávali v lavici v presbytériu, domáci ju volali grófska lavica," priblížila Lišková.



Ako ďalej povedala, Ján Kanty Zamoyski bol posledným súkromným majiteľom hradu Ľubovňa a stal sa jedným z najvýznamnejších hospodárov a filantropov na Spiši. Mal za manželku príslušníčku kráľovského rodu de Bourbon, a to španielsku princeznú Izabelu. Ich svadba sa uskutočnila 9. marca 1929 v Madride. S Jánom sa usadili v kaštieli pod hradom Ľubovňa. Počas ich spoločného manželstva sa narodili štyri deti.



"Napriek finančných ťažkostiam, ktoré ich postihli počas krízy v 30. rokoch, si rodina žila spokojne. Starala sa najmä o rozvoj kúpeľov Vyšné Ružbachy, ale zrekonštruovala aj priestory hradu Ľubovňa, kde Ján Zamyoski plánoval urobiť múzeum Spiša a rodiny Zamoyských," doplnila Lišková.



Počas druhej svetovej vojny prežila celá rodina ťažké chvíle. Rodina zostala na Spiši až do augusta 1944, keď sa rozhodla pre hroziace vojnové nebezpečenstvo vydať na západ a opustiť tak všetok svoj majetok.



"V apríli sa im podarilo 1945 dostať do španielskej Sevilly, kde sa napokon aj usadili. Ich majetok na území Slovenska bol po roku 1945 daný pod národnú správu, neskôr po roku 1948 znárodnený a v jeho priestoroch sa zriadila hospodárska škola," dodala Lišková.