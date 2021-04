Výstava Divadelné storočie na Hrade je prístupná s negatívnym testom

Bratislava 28. apríla (TASR) - Stovky exponátov - divadelných kostýmov, makiet, audiovizuálnych záznamov či dobových fotografií môžu opäť obdivovať návštevníci Bratislavského hradu na výstave Divadelné storočie - stopy a postoje. Výstavu, ktorú pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) - Historickým múzeom pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020, znovuotvorili po štyroch mesiacoch a predĺžili do 5. septembra.



Výstava na celom druhom poschodí Hradu sa rozkladá na ploche viac ako 1000 m2. Mnohopočetný kurátorský tím ju rozdelil do 17 častí. Exponáty pochádzajú nielen zo zbierok Múzea Divadelného ústavu, zapožičali ich aj slovenské divadlá, kultúrne inštitúcie, občianske združenia a jednotlivci. Nezačína sa rokom 1920, keď otvorilo svoje brány Slovenské národné divadlo (SND), predstavuje aj významné míľniky a osobnosti, ktoré boli dôležité pre jeho vznik.



Vstup do expozície reprezentuje obdobie, ktoré predchádzalo 22. augustu 1830, keď v Liptovskom Mikuláši odohrali prvé ochotnícke predstavenie na Slovensku. Následne sa návštevník dostane ku vzniku SND, dozvedá sa o rozvoji divadelnej siete na Slovensku, sleduje ukážky z divadelnej architektúry. V srdci výstavy sa zoznámi s jednotlivými druhmi divadelného umenia. "Samostatný segment je venovaný činohre, samostatný opere, operete a muzikálu, tanečnému a pohybovému divadlu, moderným formám divadla a ich vývoju a, samozrejme, bábkovému divadlu," uviedla pre TASR hlavná kurátorka výstavy Zuzana Nemcová Gulíková s tým, že v závere tejto časti expozície je pomyselná sieň slávy so stovkou najúspešnejších inscenácií za 100 rokov existencie profesionálneho divadla.



Záver výstavy patrí slovenskej divadelnej kritike. "Ukazujeme, ako sa vyvíjala odborná reflexia, ale i to, ako sa vyvíja a aké rôzne podoby môže mať vzťah medzi divákom, divadelníkom a divadlom," dodala hlavná kurátorka výstavy, ktorá tiež mapuje divadelné festivaly a prináša ukážky divadelných plagátov.



Do priestorov Bratislavského hradu sa môžu návštevníci vybrať len v prípade, že sa preukážu negatívnym antigénovým testom, ktorý nie je starší ako sedem dní a horné dýchacie cesty musia mať prekryté respirátorom. Výstavy sú sprístupnené len pre individuálne prehliadky a kapacita výstavy je určená vzorcom jeden návštevník na 15 m2.