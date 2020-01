Divadelníci Trnavského kraja sa zídu na malej scénickej žatve

Hlohovec/Trnava 28. januára (TASR) – Malá krajská scénická žatva divadelníkov Trnavského kraja sa ponesie v znamení Roku slovenského divadla. Na prehliadku do hlohovského Empírového divadla sa na 14. až 16. februára s novo naštudovanými inscenáciami prihlásilo sedem súborov. Informovala o tom Daniela Polášová z Trnavského osvetového strediska (TOS), ktoré podujatie zastrešuje.



"Ide o postupovú prehliadku neprofesionálneho divadla a detí, divadla mladých a divadla dospelých," uviedla Polášová. Ochotnícke divadlo má v Trnavskom kraji bohatú históriu a je podľa nej fenoménom aj v súčasnosti. „V piatok 14. februára vystúpi na úvod prehliadky Univerzitné divadlo THE.ART.RE z Trnavy s inscenáciou Izmy v nás a herci z divadla DISK z Trnavy sa predstavia s autorskou divadelnou hrou Tertium non datur. V sobotu 15. februára to bude Divadlo Dobreta z Drahoviec s inscenáciou Smrť v ružovom. V súťažnej časti Divadlo a deti uvedie rozprávku Žarty s čertom Divadlo OCH z Chtelnice a na záver Divadlo na TrakOch z Trakovíc prinesie inscenáciu Ochotníčka. Posledný súťažný deň, 16. február, bude patriť domácim hercom z Divadla FĽOČ (Fraštacká ľahkovážna ochotnícka činohra) a ich inscenácii Ideme si adoptovať dieťa! a inscenáciu Zase tí najmúdrejší...(zasadanie obecného zastupiteľstva) predvedú Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou.



Súbory budú súťažiť o postup do celoštátnych kôl prehliadok Divadlo a deti 2020, FEDIM 2020 a belopotockého Mikuláš 2020, hodnotiť bude porota v zložení divadelný a filmový režisér Patrik Lančarič, riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied Elena Knopová a metodička Národného osvetového centra Lucia Lasičková. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, spolufinancuje ho Trnavský samosprávny kraj. Spoluorganizátorom je Mestské kultúrne centrum Hlohovec.



"Vstup na všetky predstavenia bude bezplatný," doplnila Polášová.