Divadelnú prehliadku presunú z Novej Bane do obce Brehy
Autor TASR
Nová Baňa 6. marca (TASR) - Divadelná prehliadka Melekova divadelná Nová Baňa, ktorá sa každoročne koná v novobanskom kine Vatra, sa tento rok uskutoční výnimočne v kultúrnom dome v susednej obci Brehy. Dôvodom je komplexná rekonštrukcia priestorov kina. Informovali o tom organizátori z Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom.
V poradí 49. ročník tejto regionálnej prehliadky neprofesionálnych divadiel dospelých sa uskutoční 25. až 28. marca. Na návštevníkov čaká podľa organizátorov počas štyroch večerov smiech, láska, nedorozumenia aj nadčasové témy, ktoré dokazujú, že ochotnícke divadlo má v regióne pevné miesto a silné publikum.
„Na jednom javisku sa stretnú ochotníci z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, aby priniesli divákom to najlepšie zo svojej tvorby,“ uviedli organizátori. Svoje predstavenia v rámci prehliadky odohrajú divadelný súbor (DS) Pomníkové divadlo z Hliníka nad Hronom, DS MÚZa z Novej Bane a Divadlo Brod z Uherského Brodu.
Prehliadka sa koná ako súčasť 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2026.
