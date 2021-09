Divadelný festival Dotyky a spojenia navštívilo vyše 10.500 divákov

Martin 17. septembra (TASR) – Divadelný festival Dotyky a spojenia v Martine navštívilo od 6. do 12. septembra v interiéri aj exteriéri dohromady vyše 10.500 divákov. TASR o tom informovala Zuzana Golianová z mediálnej podpory festivalu.



Pripomenula, že Martin bol v čase konania festivalu na Semafore pre kultúrne podujatia v zelenej farbe monitoringu. "A tak sa podarilo to podstatné – usporiadať divadelný festival pre živé publikum. Organizátori konštatujú, že majú za sebou najnáročnejší ročník v šestnásťročnej histórii festivalu," uviedla Golianová.



"Napriek väčšej neistote, ako pri predchádzajúcich ročníkoch, sme sa aj tentoraz pred festivalom nastavili optimisticky. Boli sme pripravení improvizovať a riešiť vznikajúce problémy za pochodu. Napriek obavám, ako zareagujú diváci na fakt, že v interiéri ideme v režime pre kompletne zaočkovaných, sme vypredali skoro všetky predstavenia," povedala programová riaditeľka festivalu Monika Michnová.



Všetky festivalové podujatia v exteriéri boli prístupné pre verejnosť bez obmedzení, predstavenia v interiéri sa na festivale hrali len pre kompletne zaočkovaných. "Nad rámec pandemických opatrení sme v spolupráci so zriaďovateľom, Žilinským samosprávnym krajom, zriadili aj mobilné odberové miesto. Tu sa pravidelne testovali členovia celého festivalového štábu, ako aj účinkujúci umelci a technici z divadiel. Urobili sme, čo sa dalo pre zaručenie čo najvyššej bezpečnosti festivalu," podotkla Michnová.



Vďaka tomu, že Martin bol v čase konania festivalu na Semafore pre kultúrne podujatia "zelený", sa mohli podľa Golianovej uskutočniť plánované predstavenia v školách a tvorivé dielne dramatickej výchovy, ktoré organizátori priniesli do tried. "Aj tento rok mali miesto v ponuke festivalu diskusie, ktoré spájala téma reformy divadla. Hovorilo sa o tom, či potrebuje kultúra reformu a či vôbec potrebuje naša spoločnosť kultúru. Témou boli aj zriaďované a nezriaďované divadlá, ako aj otázky k financovaniu a udržateľnosti projektov. Diskusie viedol publicista Michal Havran naživo v Martine, no je možné vrátiť sa k nim, ako aj k iným bodom programu, vďaka záznamu," dodala Golianová.



Festival sa tohto roku po prvý raz konal v septembri a po prvý raz ponúkol výber z dvoch divadelných sezón. V programe bolo 40 predstavení, desať inscenácií v hlavnom programe, 27 divadiel z desiatich slovenských miest, sedem koncertov a 25 rôznych diskusií o divadle.