Divadelný festival Dotyky a spojenia navštívilo takmer 18.000 divákov

Martin 8. júla (TASR) - Divadelný festival Dotyky a spojenia v Martine navštívilo počas 19. ročníka takmer 18.000 divákov. Podľa programovej riaditeľky Moniky Michnovej rekordný záujem o festival zo strany divákov potvrdzuje skutočnosť, že niektoré predstavenia boli vypredané za pár minút.



"Prekvapil ma tiež záujem zo strany umelkýň a umelcov, ktorých sa tento rok na festivale premlelo naozaj veľa. Vnímam to tak, že z Dotykov a spojení sa stal akýsi 'meeting point', ktorý na konci sezóny využívajú divadelníčky a divadelníci na dôležité vzájomné stretnutia," uviedla Michnová.



Festival počas šiestich dní od 24. do 29. júna ponúkol spolu 33 inscenácií. Hlavný program tvorilo desať inscenácií, ktoré mali premiéru od apríla 2023 do marca 2024. "Milo ma prekvapilo, že mnoho kolegýň a kolegov z divadiel si dokázalo zariadiť čas a ostalo na festivale viac dní a aj to že sa nám v nevyhnutných prípadoch vďaka ochote divadiel podarilo odohrať ich predstavenia v hlavnom programe dvakrát," poznamenal riaditeľ festivalu Tibor Kubička.



Známy je už aj termín jubilejného 20. ročníka festivalu, ktorý sa v Martine uskutoční od 16. do 21. júna 2025 a bude bodkou za divadelnou sezónou 2024/2025.



Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner festivalu. Podporili ho aj Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.