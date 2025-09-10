< sekcia Regióny
Divadelný festival Ivana Stodolu pripravil predstavenie pre študentov
Počas dvoch festivalových dní sa v divadle predstaví šesť kolektívov, ktoré spolu tvorí 52 hercov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. septembra (TASR) - Deviaty ročník celoštátneho divadelného festivalu Ivana Stodolu prináša na Liptov dve novinky. Do publika na niektoré z predstavení po prvý raz zasadnú Slováci žijúci v zahraničí a súčasťou programu je aj špeciálne predstavenie pre študentov. Festival ochotníkov sa uskutoční v piatok a sobotu (12. - 13. 9.) v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informovali z Domu Matice slovenskej Liptovský Mikuláš.
Festival organizuje Divadelný odbor Matice slovenskej a liptovskomikulášsky Dom Matice slovenskej. „Z Kongresu Matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa paralelne uskutoční v Martine, k nám po prvý raz pricestujú krajania zo zahraničia. Účastníci zo Srbska, Čiernej Hory, Česka, Slovinska, Ukrajiny či Maďarska budú spolu s domácim publikom rozhodovať o víťazovi festivalu. Bude to veľkým osviežením nielen pre divákov, ale aj pre samotných účinkujúcich,“ uviedol hlavný organizátor a podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec.
Organizátori sa chcú priblížiť mladšej generácii, do programu preto zaradili dopoludňajšie predstavenie pre študentov. „Poetická scéna Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom im v piatok priblíži život prvej slovenskej ochotníckej herečky Aničky Jurkovičovej. Niektorých mládežníkov možno ochotnícke divadlo chytí za srdce a rozšíria rady niektorého divadelného súboru,“ podotkol Nemec.
Počas dvoch festivalových dní sa v divadle predstaví šesť kolektívov, ktoré spolu tvorí 52 hercov. Festival otvorí predstavenie pre školy, popoludní sa predstaví Divadelný súbor Jakuba Grajchmana z Hýb, Šapo z Ploštína a Ľubeľské ochotnícke divadlo. V sobotu popoludní sa predstaví predseda Divadelného odboru Matice slovenskej Marián Lacko hrou To vážne a zahrá ju súbor Havran z Rimavskej Soboty. Festival zakončí minuloročný víťaz Divadelný súbor Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša.
Každý návštevník sa stáva zároveň porotcom. Po jednotlivých predstaveniach budú diváci hlasovať za svojho favorita a víťaz získa putovnú cenu Ivana Stodolu. „Festival nesie meno významného dramatika, spisovateľa a liptovskomikulášskeho rodáka Ivana Stodolu. Pomenovaním podujatia podľa jedného z najvýznamnejších slovenských dramatikov chceme vzdať hold samotnej osobnosti Stodolu, ako aj množstvu jeho úspešných divadelných hier, ktoré sa často uvádzali aj na scénach v zahraničí,“ doplnil podpredseda.
