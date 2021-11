Divadelný festival Na skok ponúkne premiéru Slovenskej siroty

Raslavice 16. novembra (TASE) – Veselohry, komédie, dráma či hudobno-divadelná show, ako aj rôzne sprievodné podujatia budú súčasťou divadelného festivalu Na Skok, ktorý sa uskutoční od piatka do nedele (19. - 21. 11.) v obci Raslavice v okrese Bardejov. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj premiéru Slovenskej siroty od Maríny Oľgy Horváthovej.



Ako pre TASR povedal Martin Bašista, vedúci divadelného súboru Na skok, v Raslaviciach oslavujú 100 rokov ochotníckej divadelnej činnosti, preto sa rozhodli festival usporiadať.



"Budeme hosťovať šesť súborov z celého Slovenska – Tulčícke ochotnícke divadlo, Teatro Colorato z Bratislavy, Divadlo Actor z Košíc, Absolventov Konzervatória Jozefa Adamoviča. Dúfame, že divákov neodradí mimoriadna situácia aj keď niektoré predstavenia sú už vypredané," uviedol Bašista.



Festival otvoria v piatok slávnostným galaprogramom Depozitár, ktorý je venovaný všetkým generáciám ochotníkov z obce s ukážkami hraných predstavení z minulosti.



Sobota sa začne rodinným predstavením Bejby Bajbl Bend – Teatra Colorato. Nasledovať bude monodráma Františka Baloga, člena Štátneho divadla v Košiciach a zakladateľa divadla Actor s jeho autobiografickou one-man show. Sobotňajší program zakončia Absolventi Konzervatória Jozefa Adamoviča z Košíc inscenáciou Polnočná omša – dramatika Petra Karvaša.



V nedeľu Tulčícke ochotnícke divadlo zahrá ich autorsky upravenú verziu Ženského zákona, Jozefa Gregora Tajovského – Aňi podobrotki, ani pozlotki (Co še babe šnilo, to še babe chcelo)... abo naspak?. Tragiomédiu Tri śestri zahrajú členovia domáceho divadla Na skok, ako predposledné predstavenie festivalu.



Festivalové trojdnie zakončí slávnostná premiéra inscenácie Slovenská sirota divadelného súboru Na skok. „Vybrali sme si ju, nie aby sme nejako rozpitvávali tému maďarizácie a utláčania Slovákov, ale skôr sme to poňali ako oslavu toho, čo tu bolo niekedy a ako to ponímali aj naši predchodcovia. To znamená, že sa to hrá v krojoch, ktoré sme si tiež pripravili,“ priblížil Bašista.



V spomenutej inscenácii si zahrá aj Raslavičanka Monika Bučková. Ako povedala, ide o jej prvé divadelné vystúpenie a priviedla ju k tomu dcéra.



"Bolo to dobré rozhodnutie. Keďže som aj matkou, tak je dosť náročné tráviť tu celé popoludnie alebo celý deň, ale myslím si, že celkový výsledok bude super," dodala Bučková.



Na každom z predstavení sa môže zúčastniť maximálne 100 ľudí plne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke www.naskok.sk.