Divadelný Spiš odštartuje komédia trnavského Divadla Jána Palárika
Spišská Nová Ves 3. októbra (TASR) - Komédiou trnavského Divadla Jána Palárika pod názvom Terapia: Kde je moja čokoláda? v piatok večer štartuje jubilejný 15. ročník festivalu Divadelný Spiš. Po predstavení bude nasledovať festivalová novinka, ktorou je koncert pod holým nebom. Na pódiu pred Redutou vystúpi herec a spevák Richard Autner & Band. Informovala o tom hovorkyňa Spišského divadla Veronika Fitzeková. Od piatka až do 10. októbra sa na Spiši predstaví sedem slovenských súborov a jeden zahraničný hosť.
„Slovenské komorné divadlo Martin príde s unikátnym projektom, tragifraškou zabudnutého dramatika Jánosa Margittaia Na medveďov!!!“ priblížila Fitzeková. Mestské divadlo Žilina si z repertoáru vybralo súčasnú inscenáciu Status Quo o mladých pekných mužoch, ktorí si hľadajú prácu a volajú sa Michal. Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava na festival prinesie inscenáciu s provokujúcim názvom Prešporské porno.
Už po niekoľký raz sa v programe objaví aj Národní divadlo Moravskoslezské z Ostravy. „Zahraničný hosť predstaví pôvodný český muzikál Interview, ktorý vznikol na mieru špeciálne pre ostravské divadlo. Jubilejný ročník ponúkne aj jednu rozprávku, Divadlo J. G. Tajovského zo Zvolena odohrá kultové dielo maďarského autora Istvána Csukása Pom Pomove rozprávky,“ dodala hovorkyňa.
Hostiteľské Spišské divadlo do festivalového programu tentoraz výnimočne nezaradilo inscenáciu, ale literárno-hudobný večer „To tu ešte nebolo“ s hostiteľom Milom Kráľom v štúdiovom podzemí. Prvýkrát sa divákom na Spiši predstaví Nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO z Banskej Bystrice. Okrem tanečného duetu Lost in translation/Nájdené v preklade prinesie aj dva workshopy. Pripravený je aj sprievodný program, súčasťou ktorého bude koncert, beseda, pouličné divadlo aj workshop.
„Divadelný Spiš je najväčšia divadelná prehliadka profesionálnych divadiel na východnom Slovensku a jeden z kultúrnych klenotov nášho kraja. Festival otvára dvere do pestrého sveta divadla, hudby a kultúry. Opäť prinesie pestrú ponuku - od komédií, cez muzikál až po odvážne performancie, a pritiahne divákov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Je to podujatie, ktoré robí zo Spišskej Novej Vsi na jeden týždeň centrum divadelného života,“ skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
