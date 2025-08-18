< sekcia Regióny
Divadelný Spiš ponúkne komédie, muzikál aj performanciu
Nultý ročník festivalu Divadelný Spiš sa uskutočnil v roku 2008, uviedol šesť predstavení a získal 880 návštevníkov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 18. augusta (TASR) - Deväť divadiel, osem dní, osem inscenácií, dva workshopy, literárno-hudobný večer a jeden koncert - to všetko prinesie už o niekoľko týždňov tradičný festival Divadelný Spiš v Spišskej Novej Vsi. Hovorkyňa Spišského divadla Veronika Fitzeková informovala, že v týchto dňoch začali s predajom vstupeniek na 15. ročník podujatia.
Ambíciou divadla bolo vyskladať čo najrôznorodejší program. Otvorí ho trnavské Divadlo Jána Palárika s komédiou Terapia: Kde je moja čokoláda? Nasledovať bude festivalová novinka - koncert pod holým nebom, na Radničnom námestí vystúpi herec a spevák Richard Autner & Band. Záver divadelnej prehliadky bude patriť Mestskému divadlu Actores z Rožňavy s komédiou Muži v akcii. Na Spiši sa predstaví aj Slovenské komorné divadlo Martin, Mestské divadlo Žilina, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Národní divadlo Moravskoslezské z Ostravy či Divadlo J. G. Tajovského zo Zvolena a v neposlednom rade aj domáce Spišské divadlo. Po prvý raz sa na festivale predstaví Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo z Banskej Bystrice.
„Divadelný Spiš je najväčšia divadelná prehliadka profesionálnych divadiel na východnom Slovensku a jeden z kultúrnych klenotov nášho kraja. Náš festival otvára dvere do sveta divadla, hudby a kultúry. Opäť prinesie pestrú ponuku od komédií cez muzikál až po odvážne performancie a pritiahne divákov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Je to podujatie, ktoré robí zo Spišskej Novej Vsi na jeden týždeň centrum divadelného života,“ upozornil Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom divadla.
Nultý ročník festivalu Divadelný Spiš sa uskutočnil v roku 2008, uviedol šesť predstavení a získal 880 návštevníkov. Z hľadiska návštevnosti bol doteraz najúspešnejší piaty ročník v roku 2014, keď divadlo navštívilo viac ako 2000 platiacich divákov.
„Najväčšia medzinárodná divadelná prehliadka profesionálnych divadiel na východnom Slovensku tento rok potrvá od 3. do 10. októbra. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia,“ uzavrela hovorkyňa.
