Divadelný ústav sa zapája do osláv Svetového dňa divadla

Bratislava 26. marca (TASR) - Svetový deň divadla (27. 3.) si Divadelný ústav a bratislavské Štúdio 12 pripomenú podujatím, ktoré upriami pozornosť na architektúru v spojení s divadlom. Štvrtkové podujatie so začiatkom o 17.30 h otvorí komentovaná prehliadka v sídle Divadelného ústavu, kde v minulosti sídlil Československý rozhlas. Budova vtedy niesla názov Palác Radiojournal.



Návštevníci sa spolu s kunsthistoričkou a odborníčkou na architektúru 20. storočia Soňou Ščepánovou prejdú priestormi budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. "Odhalíme skryté zákutia a dozvieme sa tak viac o fascinujúcej histórii priestorov, architektoch, ktorí budovu projektovali, ako aj o tom, na aké účely sa priestory využívali v minulosti," hovorí dramaturgička Štúdia 12 Anna Šoltýsová. "Nie všetci vedia, že to napríklad bola jedna z prvých budov na svete postavených výlučne na rozhlasové účely, alebo to, že sa priestory využívali ako prvé filmové ateliéry na Slovensku," prezradila k priestoru, ktorý je "nepopierateľným nositeľom genia loci".



Ako ďalej avizuje organizátor, súčasťou podujatia bude prezentácia pripravovanej publikácie, ktorú čoskoro vydá v rámci edičného plánu Divadelný ústav. Ide o výber hier írskej dramatičky Mariny Carr. "Počas svetového dňa divadla o 18.00 h budú môcť návštevníčky a návštevníci vidieť v Štúdiu 12 malú ochutnávku - inscenované čítanie úryvkov jej textov z pripravovanej zbierky Láska a lúčenie v réžii Mariany Luteránovej," doplnila riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Prezradila, že práve Marina Carr bude patrónkou 21. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama. Festival v májovom termíne otvorí posolstvom o tvorbe a povedie na ňom aj masterclass.



Svetový deň divadla vznikol z iniciatívy Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) a oslavuje sa od roku 1962 vždy 27. marca.