Divadlá Prešovského kraja ponúknu osvedčený repertoár aj novinky

Prešov 5. septembra (TASR) - Spolu s novým školským rokom štartuje aj ďalšia divadelná sezóna. V septembri ju otvárajú dve prešovské divadlá. Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) a Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD), ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). Diváci sa môžu tešiť na ich osvedčený repertoár aj novinky. Okrem iného na muzikál Chicago, ale aj predstavenie novej knihy. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



DJZ v Prešove začne novú sezónu túto stredu (6. 9.) na svojej malej scéne stretnutím členov a priaznivcov klubu divadla. Prvé predstavenie pre verejnosť, trpkú komédiu Doma, som miláčik!, odohrá v utorok 12. septembra. V septembri zahrá tiež inscenácie Noc bláznov a svetoznámy román Nebezpečné známosti. V piatok 22. septembra uvedie tiež prvú premiéru novej sezóny - muzikál Chicago. Verejná predpremiéra bude vo štvrtok 21. septembra a druhá premiéra sa odohrá v sobotu 23. septembra.



"Je to áčkový, svetový muzikál. Premiéra bude v historickej budove. Živá hudba, živý spev, swing a džez. V slovenskej premiére ani na Slovensku nebol tento muzikál ešte uvádzaný. Sme veľmi radi, že sme získali práva a dôveru," uviedol riaditeľ DJZ Ján Hanzo.



DJZ bude na svojich doskách v septembri hostiť i folklórne koncerty Folklórnej skupiny (FS) Raslavičan a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Bratislava, ako aj predstavenie Sytzeho Schalka a Divadla na Peróne. "Aktuálnu sezónu pritom štartuje s novými posilami. Koncom leta totiž jeho divadelnú rodinu rozšírili herci Eva Javorská a Jakub Kuchár. Zároveň je jeho jubilejnou, v januári 2024 totiž divadlo oslavuje 80 rokov od uvedenia svojej prvej premiéry," doplnila Jeleňová.



DAD v Prešove, ktoré ponúka repertoár v rusínskom jazyku, otvára svoju novú sezónu v stredu 6. septembra inscenáciou Hlavný bubeník, ktorú napísal Alexander Duchnovič v roku 1852.



"Divadlo má o týždeň (13. 9.) pre verejnosť pripravenú reprízu satirickej komédie Na revíziu o živote a práci dedinského starostu a jeho riešení problémov bežných ľudí. Predstavenie bude spojené s prezentáciou knihy divadelných prekladov Jaroslava Sisáka," doplnila Jeleňová.



DAD do konca septembra ešte odohrá 90-minútovú inscenáciu Osem žien, ktorá mala v máji tohto roku premiéru, ako aj úspešnú komédiu Detektor lži od Vasilija Sigareva. Hercov divadla však bude možné zahliadnuť aj mimo ich domovských divadelných dosiek. A to v rôznych kútoch Prešovského kraja, ako napríklad v Cernine, Nižnej Jedľovej, Svetliciach aj Veľkrope.