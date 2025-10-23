< sekcia Regióny
Divadlo A. Bagara si pripomenie Nežnú revolúciu verejnou diskusiou
Podujatie s názvom „Keď sme pochopili, že treba konať“ ponúkne stretnutie s aktérmi Novembra ’89.
Autor TASR
Nitra 23. októbra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje verejnú diskusiu, ktorou si pripomenie udalosti Nežnej revolúcie v novembri 1989. Ako informovalo, konať sa bude 17. novembra o 19.30 h v Štúdiu DAB.
Podujatie s názvom „Keď sme pochopili, že treba konať“ ponúkne stretnutie s aktérmi Novembra ’89. Ich rozprávanie priblíži, ako umelci, študenti a občania vnímali dianie v spoločnosti. O udalostiach novembra 1989 budú diskutovať Zuzana Mistríková, Darina Kárová, Eva Pavlíková, Ady Hajdu a Juraj Vaculík. Moderátorom podujatia bude umelecký šéf DAB a režisér Michal Vajdička.
Verejná diskusia priblíži zlomové udalosti novembrových dní, zakladanie štrajkových výborov, vznik občianskych iniciatív, organizovanie demonštrácií, aktivity študentov a divadelníkov, stretnutia a diskusie s divákmi, ale aj spomienky na atmosféru spolupatričnosti a očakávania verejnosti.
„Chceme nadviazať na hodnoty slobody, solidarity a občianskej zodpovednosti, ktoré formovali udalosti Novembra ’89, a pripomenúť, že sloboda nevznikla sama od seba, ale bola výsledkom odvahy a rozhodnutia ľudí konať. V deň 36. výročia Nežnej revolúcie chceme vytvoriť priestor pre medzigeneračný dialóg a reflexiu dnešnej spoločenskej situácie,“ uviedla dramaturgička DAB Slavka Civáňová.
Podľa jej slov je dôležité aj dnes hovoriť o udalostiach Novembra ’89 a pripomínať si, prečo je 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu dôležitý. „Súčasťou diskusie bude aj projekcia archívnych fotografií a videozáznamov dokumentujúcich novembrové udalosti v Nitre a Bratislave. Zaznejú tiež piesne z inscenácie Zlatá lýra,“ doplnila Civáňová.
