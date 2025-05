Divadlo A. Bagara uvedie premiéru klasickej komédie Chrobák v hlave

Nitra 16. mája (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v sobotu 17. mája uvedie premiéru inscenácie Chrobák v hlave. Komédia v réžii maďarského režiséra Attilu Béresa ponúka podľa tvorcov vtipný príbeh plný nečakaných zápletiek a zámen.



Inscenácia autora Georgesa Feydeaua je klasikou z éry Belle Époque, ktorej dej sa odohráva na prelome 19. a 20. storočia. „Ale súčasný divák je zvedavý na súčasné príbehy. Naše tajomstvo spočíva v tom, že sme túto klasickú komédiu preniesli do 21. storočia a občas pri tom zabrnkáme aj na vážnu strunu a pôjdeme viac do hĺbky. V každom prípade dúfam, že sa diváci budú neuveriteľne zabávať,“ povedal režisér inscenácie.



Komédia Chrobák v hlave ponúka podľa tvorcov príbeh plný inteligentného humoru a smiechu. „Pani Raymonde podozrieva svojho manžela Victora Emanuela z nevery. So svojou priateľkou Lucienne naňho nastraží pascu, ktorá spustí kolotoč nedorozumení a komických situácií. Táto svetová komediálna klasika je oslavou žánru komédie a z návštevy divadla spraví pre každého večer plný zábavy,“ dodali tvorcovia inscenácie.