Divadlo A. Bagara v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v stredu predstavilo verejnosti svoju novú divadelnú sezónu 2025/2026. Na podujatí s názvom S vami od začiatku - Vaše divadlo predstavilo priamo svojim divákom šesť premiér, ktoré plánuje uviesť.
Ako povedala riaditeľka DAB Veronika Moravčíková, pri príprave sezóny bolo cieľom tvorivého tímu, aby sa divadlo čo najviac otvorilo svojim divákom. „Veríme, že verejná kultúrna inštitúcia, akou divadlo bezpochyby je, má byť otvorená a má mať pre návštevníkov otvorené nielen dvere, ale aj myseľ. Pre nás to znamená otvárať sa rôznym témam, byť prístupní širokému spektru publika a rozmanitosti preferencií našich divákov. Chceme byť prístupní nielen náročnému divákovi, ale divákovi, ktorý prichádza do divadla možno prvýkrát. Chceme vytvárať priestor pre mladú generáciu i pre seniorov,“ skonštatovala.
DAB uvedie v novej 76. divadelnej sezóne celkovo šesť premiér. V rámci off-programu to bude projekt autorky, režisérky a herečky Kristíny Turjanovej s názvom Objím ma. Hlavný program sezóny ponúkne čiernu komédiu Finito v réžii Michala Vajdičku, hudobnú komédiu Play Plautus v réžii Lukasza Kosa, smutno-smiešne príbehy zo Slovenska v inscenácii V mene Ballu v réžii Júlie Rázusovej, slovenské balady v inscenácii Rev, vresk a brud v réžii Jána Luterána a rozprávku Zbabraný Peter Pan v réžii Ondreja Spišáka.
Podľa umeleckého šéfa DAB Michala Vajdičku sa v novej divadelnej sezóne podarilo vytvoriť bohatú ponuku. „Ako repertoárové divadlo musíme ponúkať pestrosť. Preto sme sa snažili nájsť tituly, ktoré by oslovovali rôznorodé cieľové skupiny. Či už ide o študentov, seniorov, rodiny s deťmi, fanúšikov divadla... Popri pestrosti však chceme v divadle aj spájať. Preto sa snažíme hľadať prieniky v jednotlivých tituloch, aby sa pri detských predstaveniach bavili aj rodičia, aby komédie mali aj hlboké poslanie, aby sa pri tragédiách dalo aj zasmiať. Nebojíme sa ani experimentov, ktoré divadlo i divákov budú posúvať ďalej,“ doplnil Vajdička.
