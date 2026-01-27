< sekcia Regióny
Divadlo A. Duchnoviča uvedie inscenáciu Čo sa stalo so ženou?
Účinkujúci herci sú príslušníci troch vekových generácií.
Autor TASR
Prešov 27. januára (TASR) - Túžba troch kočovných hercov po tej istej žene tvorí obsahový základ inscenácie Čo sa stalo so ženou?, ktorej premiéru na piatok (30. 1.) chystá umelecký súbor Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove. Na utorňajšej tlačovej besede v sídle DAD predstavil hosťujúci režisér Karol Rédli svoju koncepciu stvárnenia predlohy. Na motívy desiatich poviedok ruského klasika Antona P. Čechova ju napísal maďarský autor Csaba Kiss.
„Je to v podstate desať mikropríbehov o záhadnej žene Irine Bikuľine a o jej rôznych životných avantúrach a zážitkoch. Tieto príbehy si rozprávajú traja kočovní herci, ktorí čakajú na rázcestí svojho života, kam sa pohnú ďalej a túžia po nej, chceli by ju opäť stretnúť. Na záver príbehu zistíme, čo sa s ňou stane,“ uviedol režisér.
Ako pokračoval, v predstavení sú nielen humorné situácie, ale aj filozofickejšie. „Pracujeme aj s tichom, čo dáva hlbší zmysel výpovediam dejových postáv,“ povedal. Divák by si mal podľa neho z predstavenia jednoznačne odniesť myšlienky na vlastné smerovanie života, na vlastné rozhodnutia. „Také nostalgické pospomínanie na mladé a prvé lásky, dokonca, čo je pre mňa paradoxné, že aj pri mladých hercoch už hovoríme o nejakom nostalgickom spomínaní na prvú lásku,“ dodal Rédli.
Účinkujúci herci sú príslušníci troch vekových generácií. Najmladšiu postavu stvárňuje Adam Jozef Török, pre ktorého je to v DAD ešte len druhá javisková prezentácia, vekovo strednú hrajú v alternácii Martin Oravec a Vladimír Roháč a najstaršiu Ľubomír Mindoš v alternácii s Jozefom Pantlikášom.
„Kolektív je výborný, prijali ma veľmi dobre skrz všetky generácie, ktoré sa tu nachádzajú. Podporujú ma, snažia sa mi pomáhať v tom rusínskom jazyku, ktorý si stále zdokonaľujem a učím sa ho. Hrám najmladšieho Dimitrija, ktorý lásku k Irine prežíva skôr viac živočíšne a pudovo, keďže je mladý,“ priblížil Török.
DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku, zároveň raz ročne do svojho repertoáru zaradí aj hru v ukrajinčine. Inscenácia Čo sa stalo so ženou?, ktorej text do rusínčiny preložila Anna Kuzmiaková je v 80. sezóne vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 404. premiérou. Na jej realizáciu DAD dostalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.
