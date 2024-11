Divadlo A. Duchnoviča uvedie v premiére hru Pytačky na Hončarovke

Prešov 27. novembra (TASR) - Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove uvedie v premiére hru Pytačky na Hončarovke od ukrajinského prozaika a dramatika Hryhorija Kvitku-Osnovianenka. Komédia o láske otvára dôležité otázky o rovnosti ľudí, rodinných vzťahoch, ale aj o význame jednoduchého ľudského šťastia. Prvá premiéra sa uskutoční v piatok (29. 11.) na veľkej scéne DAD v Prešove.



"Táto inscenácia vznikala ešte v prvej polovici 19. storočia, takže ten text nie je nový, ale vďaka režisérke Zuzane Galkovej sme to aktualizovali v podstate do 90-tych rokov 20. storočia. Aj to svedčí o tom, že aj keď ten text je starý, ale v podstate fungujú tam nejaké princípy, ktoré nie sú cudzie ani v dnešnom svete. Existujú tam nejaké otázky o rovnosti ľudí, o tom, ako fungujú rodinné vzťahy a tak ďalej," uviedol dramaturg Peter Medviď.



Ako povedala režisérka Zuzana Galková, text hry je napísaný tak, aby to bolo príjemné a "oddychovka" pre diváka.



"Je to príjemný príbeh o tom, ako mladý zaľúbený pár musí prekonať prekážku v podobe rodičov, ktorí deťom naprojektovali inú budúcnosť. Rodičia si predstavujú pre mladú Uľanu úplne iného ženícha. Zápletka je, že tí dvaja mladí sa snažia zvrátiť želanie rodičov a naprojektovať si svoj vlastný osud, svoje vlastné šťastie. Myslím si, že je to niečo, čo sa deje aj dnes, že rodičia majú jednu predstavu o živote a deti druhú predstavu," priblížila Galková.



So scénografom a kostymérkou sa hru rozhodli poňať ako poctu 90-tym rokom. "Vizuál odkazuje na 90-te roky. Spravili sme z toho takú sídliskovú romancu, čo je niečo, na čo si my ako realizačný tím ešte všetci pamätáme," doplnila Galková.



Prokipa Škurata stvárňuje Jozef Pantlikáš, Odarku Jarka Sisáková, Uľanu Miriama Fedorková, Oleksija Martin Oravec, Stecka Ľubo Mindoš a Osipa Skoryka Vasiľ Rusiňák.



Scénu má na starosti Michal Lošonský, kostýmy Hana Kollárová, hudbu Martin Husovský a asistentkou réžie je Jarka Sisáková. "Myslím si, že Martin Husovský tie 90-te roky hudobne uchopil veľmi pútavo a vtipne. Diváci si môžu zahrať takú hru, že ktorý hudobný odkaz ste spoznali v tejto skladbe," povedala Galková.



DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku. Inscenácia Pytačky na Hončarovke je v 79. sezóne, vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 400. premiérou. Na jej realizáciu DAD dostalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.