< sekcia Regióny
Divadlo A. Duchnoviča V Prešove uvedie v premiére inscenáciu Učiteľ
Divadlo Alexandra Duchnoviča ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku, zároveň raz ročne do svojho repertoáru zaradí aj hru v ukrajinčine
Autor TASR
Prešov 25. novembra (TASR) - Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove uvedie v slovenskej premiére inscenáciu Učiteľ. Jej text je dielom ukrajinského dramatika Ivana Franka. Prvá premiéra predstavenia bude v piatok (28. 11.) a druhá v stredu 10. decembra na veľkej scéne DAD.
Dramaturg Peter Medviď na margo svojej aktuálnej spolupráce s DAD povedal, že od riaditeľa dostal voľnú ruku pri výbere titulu. „Hneď som siahol po Ivanovi Frankovi. Nemá síce vo svojej tvorbe veľa komédií, ale Učiteľ ňou je. Hru napísal v roku 1893 už ako zrelý autor a, samozrejme, nechýbajú v nej sociálne aspekty tej doby. Pri bližšom oboznámení sa s ňou som zistil, že problémy, ktoré autor nastoľuje, sú podobné tým, ktoré vidíme i dnes. Mladý entuziasta učiteľ prichádza do podhorskej dediny s odhodlaním dať jej obyvateľom budúcnosť. Lenže oni ju v podobe vzdelania odmietajú, školu v dedine nechcú. Tu som našiel paralelu s dneškom, s neveľmi dobrým postavením učiteľa v spoločnosti, s tým, že v nej prevláda podceňovanie odbornosti,“ povedal Medviď a dodal, že divák však nebude zaťažený riešením ťažkých sociálnych problémov.
„Text je dobre dramaticky napísaný, dobre sa s ním pracovalo. Ide pre mňa o veľkú výzvu, keďže s textom v ukrajinčine pracujem prvýkrát. Pri tejto novej skúsenosti som chcel, aby predstavenie bolo vtipné, no akcentujeme aj vážne témy,“ doplnil hosťujúci režisér Stanislav Bilý.
Ivan Franko (1856 - 1916) bol podľa umeleckej vedúcej súboru Ľudmily Lukačíkovej plodný autor, ktorý sa angažoval aj vo verejnom živote, v politike. Má podľa nej čo povedať dnešku, bol vzdelaný, múdry, inteligentný, už vo svojej dobe podporoval feminizmus. Najciteľnejšie je to na postave Julie.
Hlavnú postavu učiteľa Omeľana Tkača stvárňuje Vladimír Roháč. Ďalej hrajú Martin Oravec, Jozef Pantlikáš, Vasiľ Rusiňák, Zuzana Kovalčíková a Adam Jozef Török. Scéna je dielom Jaroslava Daubravu, kostýmy navrhol Miroslav Daubrava. Hudbu zložil hosťujúci Matúš Pavlík.
DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku, zároveň raz ročne do svojho repertoáru zaradí aj hru v ukrajinčine. Inscenácia Učiteľ je v 80. sezóne vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 403. premiérou. Na jej realizáciu DAD dostalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.
Dramaturg Peter Medviď na margo svojej aktuálnej spolupráce s DAD povedal, že od riaditeľa dostal voľnú ruku pri výbere titulu. „Hneď som siahol po Ivanovi Frankovi. Nemá síce vo svojej tvorbe veľa komédií, ale Učiteľ ňou je. Hru napísal v roku 1893 už ako zrelý autor a, samozrejme, nechýbajú v nej sociálne aspekty tej doby. Pri bližšom oboznámení sa s ňou som zistil, že problémy, ktoré autor nastoľuje, sú podobné tým, ktoré vidíme i dnes. Mladý entuziasta učiteľ prichádza do podhorskej dediny s odhodlaním dať jej obyvateľom budúcnosť. Lenže oni ju v podobe vzdelania odmietajú, školu v dedine nechcú. Tu som našiel paralelu s dneškom, s neveľmi dobrým postavením učiteľa v spoločnosti, s tým, že v nej prevláda podceňovanie odbornosti,“ povedal Medviď a dodal, že divák však nebude zaťažený riešením ťažkých sociálnych problémov.
„Text je dobre dramaticky napísaný, dobre sa s ním pracovalo. Ide pre mňa o veľkú výzvu, keďže s textom v ukrajinčine pracujem prvýkrát. Pri tejto novej skúsenosti som chcel, aby predstavenie bolo vtipné, no akcentujeme aj vážne témy,“ doplnil hosťujúci režisér Stanislav Bilý.
Ivan Franko (1856 - 1916) bol podľa umeleckej vedúcej súboru Ľudmily Lukačíkovej plodný autor, ktorý sa angažoval aj vo verejnom živote, v politike. Má podľa nej čo povedať dnešku, bol vzdelaný, múdry, inteligentný, už vo svojej dobe podporoval feminizmus. Najciteľnejšie je to na postave Julie.
Hlavnú postavu učiteľa Omeľana Tkača stvárňuje Vladimír Roháč. Ďalej hrajú Martin Oravec, Jozef Pantlikáš, Vasiľ Rusiňák, Zuzana Kovalčíková a Adam Jozef Török. Scéna je dielom Jaroslava Daubravu, kostýmy navrhol Miroslav Daubrava. Hudbu zložil hosťujúci Matúš Pavlík.
DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku, zároveň raz ročne do svojho repertoáru zaradí aj hru v ukrajinčine. Inscenácia Učiteľ je v 80. sezóne vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 403. premiérou. Na jej realizáciu DAD dostalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.