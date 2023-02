Divadlo A z Prievidze si pripomenulo 70. výročie založenia

Prievidza 19. februára (TASR) - Hrou Ženba od Nikolaja Vasilijeviča Gogoľa, ktorá bola i prvou naštudovanou v histórii súboru, si prievidzskí ochotníci z Divadla "A" pripomenuli 70. výročie založenia svojho súboru. Divadelníci ju v týchto dňoch predviedli pred zaplneným hľadiskom Domu kultúry v Prievidzi.



Za najvýznamnejší míľnik v histórii Divadla "A" označila jeho vedúca Viera Boronkayová to, že vzniklo. "Našu históriu píšeme od roku 1953, ale určite prievidzské divadlo vzniklo oveľa skôr. Najdôležitejšie je snáď to, že sa zišli úžasní ľudia, ktorí chceli robiť divadlo, na čele s napríklad Bartolomejom Ertlom, niekdajším riaditeľom domu kultúry," uviedla Boronkayová.



Ertl podľa nej pozval do Prievidze profesionálnych hercov a herečky, režisérov, ktorí robili už v iných divadlách, a vytvoril jeden kvalitný súbor. Boronkayová prišla do súboru v roku 1982, po porade so staršími kolegami si opäť zvolili cestu, že na každú inscenáciu pozývali profesionálnych režisérov. "Potom prišla éra Michala Babiaka, Jozefa Krasulu, každý z nich vytvoril minimálne osem až desať inscenácií," spomenula manažérka.



Spolu desať inscenácií pripravil s Divadlom "A" Babiak, podľa svojich slov si na neho spomína v tom najlepšom. "Taký entuziazmus, aký je v tomto divadle, aký prináša Vierka so svojou organizačnou činnosťou, ale i všetci ďalší účinkujúci, herci, technika, sa málokedy vidí. Spomínam si na celý rad situácií, keď mi ako režisérovi prichádzali na um najrozličnejšie nápady. Nielen mne, ale i scénografovi, kostýmovému výtvarníkovi. V tomto divadle sa naozaj všetko s ľahkosťou zvládlo. Sú tu zázraky na počkanie a nemožné do troch dní," priblížil Babiak. Ide podľa neho o skutočne veľkú vec a keď je oduševnenie, ľahko sa i robí.



"Som nesmierne rada, že súbor existuje, lebo keď sa pozriem po Slovensku, veľa z nich zaniklo. Toto divadlo je trojgeneračné, hrajú rodičia i starí rodičia, deti. V Divadle Shanti už máme vnukov, ktorí majú 16 rokov i viac a idú v našich stopách, aby po nás držali pochodeň prievidzského divadla," skonštatovala Boronkayová.



Ochotnícky súbor Divadla "A" pôsobí na divadelnej scéne 70 rokov. Súbor alternatívneho Divadla Shanti funguje zase od roku 1991. Úzka spolupráca oboch divadiel sa začala v roku 1996 inscenáciou Babiaka Veža babylonská. V súčasnosti pracujú ako samostatné občianske združenie úzko spojené s Kultúrnym a spoločenským strediskom a mestom. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych súťažných prehliadkach súborov na Slovensku i v zahraničí vrátane svetového festivalu ochotníckeho divadla Mondial du Theatre v Monaku. Súbor okrem iných cien dostal i dvakrát ocenenie Tvorivý čin roka.