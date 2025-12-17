< sekcia Regióny
Divadlo Actores uviedlo novú rozprávku s názvom Čarovné hodinky
Autorkou hry Čarovné hodinky je Masníková.
Autor TASR
Rožňava 17. decembra (TASR) - Mestské divadlo Actores v Rožňave predstavilo divákom novú hudobno-divadelnú rozprávku s názvom Čarovné hodinky. Inscenáciu autorky Tatiany Masníkovej uviedlo v nedeľu (14. 12.), druhá premiéra sa uskutoční 28. decembra. TASR o tom informoval umelecký šéf rožňavského divadla Róbert Kobezda.
Hudobno-divadelná rozprávka Čarovné hodinky divákov zavedie do krajiny Severínia, kde tikajú hodinky ukryté v srdci neznámeho dievčaťa. Ak sa dostanú do nesprávnych rúk, čas sa navždy zastaví. Zabrániť katastrofe v príbehu musí odvážny Samo, ktorý sa snaží zachrániť nielen dievča, ale aj samotné plynutie času.
„Predstavenie je originálne svojou zimnou atmosférou, hereckými výkonmi, ale aj čarami, ktoré sa dejú priamo pred očami diváka. V okamihu, keď sa na javisku objaví kráľovná Serafa, sa dokonca scéna ponorí do bieleho dychu zimy a začne padať jemný, mäkký sneh,“ priblížil Kobezda s tým, že nová inscenácia je výpravným dobrodružným príbehom plným fantázie, humoru, piesní a zimnej mágie.
Autorkou hry Čarovné hodinky je Masníková. Dizajn scény navrhol Attila Bocsársky, výtvarne ju dotvorila Anna Lachová. Scénickú hudbu a piesne skomponoval herec a hudobník Divadla Jonáša Záborského v Prešove Filip Lenárth, texty piesní napísala Petra Bangóová.
Premiéra inscenácie Čarovné hodinky sa na doskách rožňavského mestského divadla Actores uskutočnila v nedeľu, predstavenie bolo spojené aj s mikulášskym programom. Druhá premiéra je na programe 28. decembra o 15.00 h.
