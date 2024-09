Divadlo Actores v Rožňave oslávi 30. výročie slávnostným galavečerom

Rožňava 4. septembra (TASR) - Mestské divadlo Actores v Rožňave oslavuje 30. výročie svojho založenia. Jubileum divadlo oslávi v piatok (6. 9.) slávnostným galavečerom, na ktorom sa predstavia súčasní i minulí členovia divadla či viacerí hostia. TASR o tom informoval umelecký šéf rožňavského divadla Róbert Kobezda.



Slávnostný galavečer na oslavu 30. výročia rožňavského divadla sa uskutoční v piatok o 19.00 h. Predstavia sa na ňom súčasní i bývalí členovia divadla aj viacerí hostia. Súčasťou programu bude napríklad akrobaticko-tanečná šou, stand-up predstavenia či koncert zoskupenia Orchester Jeana Valjeana.



Profesionálne Mestské divadlo Actores Rožňava vzniklo 1. septembra 1994 ako druhé mestské divadlo na Slovensku. Jeho prvým predstavením bola autorská absurdná inscenácia Plot. Divadlo založila absolventka kyjevského inštitútu K. Karéeho, režisérka, dramaturgička a scenáristka Tatiana Masníková so svojimi študentmi.



"Doposiaľ divadlo vytvorilo vyše 70 inscenácií, ktorými oslovujeme deti, mládež i dospelé publikum. Jeho dramaturgiu tvoria rôznorodé produkcie od autorských inscenácií cez komédie, hudobné predstavenia, muzikály, diela svetových autorov, ocenené medzinárodné divadelné hity, rozprávky, pouličné performance až po inscenácie, kde texty komunikujú s divákom o vážnych a aktuálnych spoločenských otázkach," priblížil Kobezda.



Počas svojej histórie sa rožňavské divadlo na Slovensku zaradilo do divadelnej obce, no prezentovalo sa i v zahraničí. Na medzinárodných festivaloch či podujatiach vystupovalo v Egypte, Kanade, Venezuele, Čile, Mexiku, Indii, Estónsku, Lotyšsku, Rumunsku a v mnohých ďalších európskych krajinách.



"Divadlo ukázalo, že profesionálne súbory s vlastným súborom nemusia zákonite sídliť len vo veľkých mestách," skonštatoval Kobezda. Dodal tiež, že popri hlavnej divadelnej činnosti pravidelne organizujú aj medzinárodný džezový festival GemerJazzFest či medzinárodný festival alternatívnych divadiel Tempus Art.