Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie inscenáciu Ani Mak (KlimaX)

Prešov 1. júna (TASR) - Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove uvedie premiéru hry Ani Mak (KlimaX) na motívy románu Nevesta hôľ od Františka Švantnera. Prvá premiéra hry sa uskutoční v piatok (4. 6.) na veľkej scéne divadla a druhá v stredu (9. 6.) rovnako na veľkej scéne. Ide v poradí o 384. premiéru aktuálnej 75. sezóny.



"Inscenácia KlimaX je pokračovaním projektu Ani Mak. Začal ako prvotná spolupráca s absolventmi herectva Akadémie umení. V prvej časti sme si predsavzali riešiť tému národnej identity v súčasnej globalizovanej a konzumnej spoločnosti. Naším inšpiračným zdrojom v projekte bol román od Jozefa Cígera Hronského Jozef Mak. Povedali sme si, tým, že koncept zafungoval v profesionálnej teatrologickej oblasti, ale aj medzi verejnosťou a publikom, tak sme sa rozhodli v ňom pokračovať. V inscenácii KlimaX sme si predsavzali riešiť tému vzťahu človeka 21. storočia a prírody a hlavne do akej formy tento vzťah vyvrcholil," povedala pre TASR režisérka Petra Kovalčíková.



Inšpiračným zdrojom bola Nevesta hôľ od Františka Švantnera. "Vybrali sme si konkrétne motívy z diela, ktoré sme následne adaptovali do súčasnosti. Čiže nejde o vernú dramatizáciu diela, ale ide o transkripciu do súčasných pomerov," vysvetlila Kovalčíková.



Postava Zuny v inscenácii bojuje so stereotypmi vzťahu človeka 21. storočia k prírode. "Prvé dejstvo je koncept programov v televízii. Keď človek pozerá celý deň televíziu a pred očami má obrazovku, tak ako keby zabúda na vonkajší svet, prírodu. Malo z toho vyplynúť, že príroda nás potrebuje, vychádzame z nej a je našou súčasťou," priblížila dramaturgička a spoluautorka diela Katarína Vozárová s tým, že druhé dejstvo dáva do popredia ekológiu a vzťah s prírodou. Tretie dejstvo je podľa jej slov skratkovité a má vyvolať v divákovi emóciu, z toho, čo videl.



Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 museli podľa riaditeľa DAD Mariána Marka meniť dramaturgicky plán.



"V januári, februári sme mali naplánovanú rozprávku Páví kráľ, aby sme v letných mesiacoch mohli hrať pre školy a deti inscenácie, ale aj tak sa to nedá realizovať. Preto sme sa rozhodli, že uskutočníme teraz premiéru pre dospelých, a potom snáď sa nám podarí ešte zrealizovať premiéru pre deti v lete, možno na jeseň," dodal Marko.



Podľa platných opatrení na základe COVID automatu môže byť podľa jeho slov sála divadla naplnená na polovicu, čo v prípade veľkej scény predstavuje 90 divákov.