Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie inscenáciu Na ruinách

Prešov 14. decembra (TASR) - Poslednou premiérou Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove v tomto kalendárnom roku bude inscenácia Na ruinách. Divadlo ju uvedie v piatok 16. decembra na domovskej hlavnej scéne. Režisérom je hosť z Ukrajiny Andrej Romanij. Z predošlého obdobia má na svojom konte dva režijné zápisy v DAD.



O možnej spolupráci pritom hovoril s riaditeľom DAD Mariánom Markom ešte v minuloročnom lete. Nielen pandémia, ale predovšetkým ruská invázia na Ukrajinu tieto plány zoškrtali.



"Už v prvý deň vtrhnutia ruských vojsk, teda 24. februára, mi volali z DAD, či som v bezpečí, či som zdravý, a navrhovali, aby som prišiel do Prešova. Odmietol som. Neskôr mi volal priateľ z DAD Žeňa Libezňuk, že čo potrebujeme. Povedal som mu nepriestrelné vesty, prilby a lieky. A to mi aj poslali. Ja som narukoval a bránim Ukrajinu," opisoval Romanij, člen Štátneho divadla Ivana Franka v Kyjeve, svoju situáciu.



Ako povedal, dohodnutá spolupráca sa uskutočnila z dôvodu prejavu jeho vďaky za všetku pomoc Ukrajine. Veliteľ mu podľa jeho slov dovolil vycestovať a uvoľnil ho režírovať v DAD. V Prešove však nie je len umelcom, ale i dobrovoľníkom a podarilo sa mu zozbierať dve autá humanitárnej pomoci na Ukrajinu.



Hlavnú postavu odohrá na premiére práve režisér, ale pri reprízach už v nej bude účinkovať hosťujúci Miroslav Bodoki. Romanijovi sa páči tiež to, že v DAD sa používa veľa jazykov, aj rusínčina a slovenčina. Jaroslava Sisáková v alternácii s Vladimírou Štefánikovou hrajú Paraskevu Mitrovnu, Prokopija Demidoviča Jozef Pantlikáš, Petra Kulika Jevgenij Libezňuk a Fesju v alternácii so Zdenkou Kvaskovou Iveta Fedorová.



Scénická výprava a kostýmy sú dielom Kateriny Černiavskej, blízkej spolupracovníčky Romanija, podieľala sa na všetkých jeho inscenáciách v DAD. V tomto prípade je však prvýkrát aj osobne a prvýkrát vôbec na Slovensku.



Na ruinách je v 77. sezóne vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 391. premiérou. Na jej realizáciu DAD získalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR od komisie pre ukrajinskú kultúru.