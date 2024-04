Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie inscenáciu hry Romulus Veľký

Prešov 16. apríla (TASR) - Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove uvedie v premiére inscenáciu hry Romulus Veľký. S umeleckým súborom DAD ju režijne pripravil hosťujúci Jakub Nvota a jej premiéra sa uskutoční v piatok (19. 4.) o 19.00 h. Autorom prekladu do rusínskeho jazyka je Valerij Kupka. TASR o tom za divadlo informoval Jozef Jurčišin.



Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), švajčiarsky, po nemecky píšuci dramatik, odhaľuje podľa Nvotu v tejto hre mieru absurdity, akú my ako štát sme schopní produkovať. Romulus je posledný cisár Rímskej ríše, ktorá speje k svojmu zániku, sám vladár ju vedie k riadenému zániku. "Autor hry naznačuje, že niet pádu, je kontinuita toho, čo tu už roky existuje," poznamenal. Text vznikol v roku 1949, krátko po skončení druhej svetovej vojny a bol teda reflexiou na to, čo ľudstvo prežilo. Neskôr hru v rokoch 1957 a 1964 prepracoval.



Nvota režíroval na javisku DAD doteraz dve inscenácie. Tú poslednú v marci 2009 a tiež bola realizovaná na podklade textu Dürrenmatta Anjel prichádza do Babylonu. "Vrátil som sa po dlhých rokoch, ale musím povedať, že herecký kolektív je tu stále kvalitný. Ako človek zvonka vnímam DAD ako obrovský kultúrny fenomén pri pohľade na to, čo všetko sa tu po rusínsky hrá. Som presvedčený, že tento fenomén je hlboko nedocenený," povedal Nvota.



Romulusa stvárňuje herec Jevgenij Libezňuk. Ďalšími účinkujúcimi sú Zuzana Kovalčíková, Jozef Tkáč, Vladimír Roháč, Ľubomír Mindoš, Jozef Pantlikáš, Martin Oravec, Vladimíra Štefániková a Vasiľ Rusiňák. Na javisku sa objaví v menšej úlohe riaditeľ DAD Marián Marko. "Povedal som režisérovi, že robí kaskadérsky kúsok mojím obsadením, lebo som už dlho nehral, ale až tak veľa na hranie nemám, skôr sa viac na javisku nachodím," doplnil Marko.



Scéna a kostýmy sú dielom hosťujúceho Toma Cillera, ktorého Nvota označil za svojho dôležitého dlhodobého spolupracovníka.



DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku. Inscenácia Romulus Veľký je v 78. sezóne, vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo ešte ako Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 398. premiérou. Na jej realizáciu DAD dostalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR, od komisie pre rusínsku kultúru.